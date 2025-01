Operazione di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, quotidianamente impegnati in una sistematica e capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire alla collettività colleferrina maggiori standard di sicurezza.

Ecco cosa emerge dai controlli

La mirata attività preventiva è stata attuata con un massiccio dispiegamento di “gazzelle” del pronto intervento “112” ed ha consentito di denunciare quattro persone alla Procura della Repubblica di Velletri e segnalare tre assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura nonché di ritirare tre patenti.

In particolare, sabato mattina, i Carabinieri della Stazione di Gavignano, nel corso dei controlli finalizzati a prevenire i reati predatori in danno delle attività commerciali, hanno intercettato nel centro di Colleferro tre persone, a bordo di una Fiat Panda a noleggio che dalla successiva perquisizione sono state trovate in possesso di una borsa schermata e una mazza da baseball. Per tale motivo sono state identificate e denunciate per possesso ingiustificato di strumenti alterati (per eludere barriere antitaccheggio) e porto di oggetti atti ad offendere.

Ad Artena, invece, i Carabinieri della locale Stazione con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato Carabinieri di Roma, impiegati in uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto al lavoro irregolare hanno sottoposto a controllo un autolavaggio in cui è stata riscontrata la presenza di due lavoratori irregolari per i quali non era stata eseguita la prescritta comunicazione circa l’assunzione. Per il titolare dell’autolavaggio, un 40enne egiziano, residente a Valmontone, è scaturita la sospensione dell’attività con due sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.500 euro.

Nella serata, su via Casilina, ad attirare l’attenzione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Colleferro il conducente di un veicolo che procedeva in senso scomposto ondeggiando all’interno della carreggiata. L’uomo un 52enne residente ad Arce, sottoposto all’accertamento etilometrico è risultato avere un tasso alcolemico oltre il doppio di quello consentito pertanto è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida.

Poche ore più tardi, a Carpineto Romano, i Carabinieri della locale Stazione hanno controllato in via Maenza un 26enne di Segni trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, la successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito di rinvenire un barattolo con 15 grammi della medesima sostanza. Per il 26enne è scattato il ritiro della patente di guida e la segnalazione in qualità di assuntore alla Prefettura di Roma.

Stessa sorte è toccata ad un 33enne di Gavignano che si è visto ritirare la patente dai Carabinieri della locale Stazione poiché sorpreso alla guida del veicolo con una modica quantità di marijuana. Anche per lui la segnalazione alla Prefettura di Roma che determinerà il periodo di sospensione della patente.

Nell’ambito del medesimo dispositivo di prevenzione, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno identificato 69 persone, controllato 55 veicoli e 2 attività imprenditoriali, nonché eseguito 3 perquisizioni personali. Sono state elevate 3 contravvenzioni al Codice della Strada nei confronti degli automobilisti indisciplinati (guida senza patente poiché mai conseguita e sorpasso vietato) per un importo complessivo di oltre 5.000 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.