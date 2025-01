Dolore e cordoglio nelle comunità di Artena e Valmontone per la perdita del giovane Emanuele Talone: nel primo pomeriggio di domani, 24 gennaio 2025, si terrà l’ultimo saluto al 34enne vittima di un terribile incidente in moto.

Artena. Domani l’ultimo saluto ad Emanuele, il 34enne vittima di un brutto incidente. I funerali al Campo Comunale Sportivo

Si terranno domani, venerdì 24 gennaio 2025, i funerali di Emanuele Talone, il giovane di 34 anni deceduto in seguito ad un terribile incidente avvenuto lo scorso 18 gennaio: l’ultimo saluto al 34enne è previsto alle 14:30 presso il Campo Sportivo Comunale di Artena, in via 18 dicembre 1991.

Stando a quanto riportato dall’Amministrazione Comunale di Artena, saranno messe a disposizione due aree di parcheggio: una presso la via di accessoo al Campo Sportivo; l’altra nell’area destinata al mercato settimanale.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore dei familiari e dei cari della giovane vittima.

Foto di repertorio

