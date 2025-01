Artena – Tragico incidente tra una moto e un’auto nella giornata di ieri, 18 gennaio 2025: muore il 34enne Emanuele Talone, originario di Valmontone.

Lutto nelle comunità di Artena e Valmontone.

Artena, brutto incidente tra un’auto e una moto: muore un giovane di 34 anni, Emanuele Talone. Accertamenti sulla dinamica

Stando alle prime informazioni del caso, il giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato con un’auto. Nonostante i soccorsi, purtroppo per il 34enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche i Carabinieri delle locali stazioni: l’esatta dinamica dei fatti è ora al vaglio degli inquirenti.

Il ricordo delle comunità di Artena e Valmontone

“Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale di Artena si stringono con profonda commozione e vicinanza al dolore della famiglia di Emanuele Talone.

Un ragazzo di Santo Giudico che, con il suo impegno e il suo cuore, ha sempre dato tanto alla nostra comunità.

Artena non dimenticherà il legame speciale che ci univa“, è il messaggio di cordoglio pubblicato sulla pagina Facebook dell’amministrazione di Artena.

“Oggi Valmontone vive una delle sue giornate più dolorose.

Dopo i due lutti che hanno segnato la nostra comunità questa mattina, arriva la notizia di un tragico incidente stradale all’ingresso di Artena, che ci lascia profondamente scossi: un giovane di 34 anni, un ragazzo della nostra città, ha perso la vita in modo improvviso e ingiusto.

È difficile trovare parole che possano esprimere appieno il dolore di una simile tragedia.

A nome della città, rivolgo le più sentite condoglianze ai suoi cari”, sono invece le parole della sindaca di Valmontone, Veronica Bernabei.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore dei cari e di tutti i familiari del giovane scomparso.

Foto di repertorio