Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 22 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Hammamet

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Ritorno in Paradiso S1E4 – Clima assassino

22:30 The Bad Guy S2E5 – Montecristo

23:24 The Bad Guy S2E6 – Itaca

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Caro Marziano – Speciale Il giorno della memoria – Auschwitz

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6618

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Fuori dal coro

00:58 Pagine per un omicidio

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Zelig

00:24 TG5

01:05 Striscia la notizia

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 John Wick

23:36 Quello che non ti uccide

01:27 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Una giornata particolare

23:40 C’era una volta… Il Novecento

01:10 Tg La7

TV8

20:20 Tv8 Champions Night

21:00 Champions League

23:00 Tv8 Champions Night

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Colpevole d’innocenza

23:40 Caos

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:11 Into the storm

23:03 The Suicide Squad – Missione suicida

Rai 4

20:33 Criminal Minds IX ep.23

21:19 Alert: Missing Persons Unit S1E5 Miguel

22:04 Alert: Missing Persons Unit S1E6 Tim and Amy

22:52 Army of one

00:20 Criminal Minds IX ep.23

01:03 Seal Team S4E11 Limiti di lealtà

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:17 La conseguenza

23:36 Animali notturni

01:49 Il pianeta rosso

03:35 Mee-Shee – Il gigante dell’acqua

23 Rai 5

20:18 Fuori binario: la ferrovia umbra

21:14 Art Night Puntata 3 – Dorothea Lange

22:15 Come ridevamo – Puntata del 23/01/2025

23:04 The Doors Live at The Hollywood Bowl ’68

00:17 James Cameron – Viaggio nella fantascienza – S1E1

01:01 Rock Legends: Earth, Wind & Fire

01:23 Rai News Notte

01:25 Dorian – L’arte non invecchia S1E6 – Giorgio De Chirico

02:15 Fuori binario: la ferrovia umbra

03:12 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E4

24 Rai Movie

21:10 Beckett

23:05 Movie Mag – Puntata del 22/01/2025

23:30 Nureyev – The White Crow

01:40 The Informer – Tre secondi per sopravvivere

03:20 Storia di noi due

25 Rai Premium

21:20 Boss in Incognito – Puntata del 20/01/2025

23:35 La Nave dei Sogni – Viaggio di nozze in Nuova Zelanda

01:15 Storie italiane

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 Killer Mountain

23:15 Linda

00:50 Ossessione fatale

Twentyseven

20:20 La signora del West

21:14 L’amore è un trucco

23:15 La tenera canaglia

01:04 Hazzard

02:39 Schitt’s Creek

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Di Bella sul 28

22:30 Soul

23:00 The Chosen

00:40 La compieta preghiera della sera

01:00 Santo Rosario

LA7d

20:20 The Resident

21:15 Un marito di troppo

23:05 American Gigolò

01:00 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:14 Uomini e donne

21:40 Cinquanta sfumature di nero

23:58 Tre all’improvviso

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Amore Alla Prova – La Crisi Del Settimo Anno

23:10 La clinica del viso

Cine34

21:00 Matrimonio a Parigi

23:00 Mia moglie è una bestia

00:54 Il tenente dei Carabinieri

Focus

20:24 Stranezze di questo mondo

21:25 Killer snake Island

22:22 David Attenborough – Alla scoperta delle formiche

23:37 Pompei: Le nuove verita’

00:55 Le sette meraviglie del mondo antico

01:52 I resti di Troia

Giallo

21:10 Delitti e misteri a Gibsons

23:10 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:17 The mentalist

21:14 Found

23:01 Law & Order: Special Victims Unit

00:48 FBI: Most Wanted

02:18 Cold Case – Delitti irrisolti

Italia 2

20:15 Due uomini e 1/2

21:15 Crimson Peak

23:43 THE BIG BANG THEORY

DMAX

21:20 Videogame Hunters

23:15 WWE NXT

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Boris III il re dei Bulgari – 22/01/2025

21:10 Storie della Tv. La riforma (1974-1983)

22:05 La croce e la svastica

23:40 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Elisabetta I. Ritratto di una regina – 13/08/2024

00:40 Rai News Notte

00:45 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:03 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio