Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 gennaio 2025:

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 BlackOut – Le verità nascoste – S2E3 – L’attesa

22:25 BlackOut – Le verità nascoste – S2E4 – L’inganno

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Ma… Diamoci del tour! In Europa

23:20 Gli occhi del musicista

00:29 Meteo 2

00:35 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Caro Marziano – Speciale Il giorno della memoria – Sami Modiano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Il Maestro Giardiniere

23:15 Il Fattore Umano – Vite a perdere

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 E’ sempre Cartabianca

00:56 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:38 Amore e vendetta – Zorro – PrimaTv

01:19 TG5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Safe

23:18 Wanted – Scegli il tuo destino

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:20 Celebrity Chef – Anteprima

20:25 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Due pattini e una corona

23:10 Un Natale indimenticabile

00:55 Una principessa a Natale

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Little Big Italy

01:00 Highway Security: Spagna

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:14 The Suicide Squad – Missione suicida

23:52 Tokarev

01:50 Pressing 20 in rete 2024/2025

Rai 4

20:32 Criminal Minds IX ep.22

21:20 L’ora della verità -The vanished

23:18 Wonderland

23:51 Anica appuntamento al cinema

23:54 Wolfkin

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:16 Quel treno per Yuma

23:43 La conquista del West

Rai 5

20:17 Fuori binario: il treno del lago

21:14 Settembre

22:59 Ape regina

23:14 Decades Rock: Bonnie Raitt & Friends

00:10 Rock Legends: Otis Redding

00:33 Eurythmics Live From Heaven

01:36 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 U-Boot 96

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 The Hunted – La preda

Rai Premium

21:20 Il velo nuziale – L’eredità

22:50 Il mio incubo viene dal passato

00:25 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 ZeroZeroZero

23:20 Amor idiota

Twentyseven

20:18 La signora del west

21:13 La tenera canaglia

23:07 Le ragazze di Wall Street – Business is Business

00:59 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 L’amore all’improvviso – Larry Crowne

22:55 Retroscena

23:30 Il mistero delle lettere perdute

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:15 Uomini e donne

21:40 Tre all’improvviso

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Primo appuntamento

00:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 La scuola più bella del mondo

23:02 Borotalco

00:52 C’era un cinese in coma

Focus

20:27 Stranezze di questo mondo

21:26 Le più grandi meraviglie naturali del mondo

23:33 Perduti negli abissi – Storie di sommergibili

00:54 Andrea Doria – Il muro del silenzio

01:41 A caccia di tombe egizie

Giallo

21:10 Omicidi a Sandhamn

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Shetland

TOP Crime

20:15 The Mentalist

21:14 FBI: Most Wanted

23:02 Law & Order: Special Victims Unit

00:50 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:08 Due uomini e 1/2

21:24 THE BIG BANG THEORY

00:04 One Piece

02:07 I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya – Hades

DMAX

20:25 Nudi e crudi Sudamerica

23:15 WWE Smackdown

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – John Dillinger il fuorilegge moderno – 21/01/2025

21:10 Che magnifica impresa – L’Italia dell’energia

21:55 1939-1945 La II Guerra Mondiale Bombardare l’Inghilterra

22:50 Storie della Tv. Il successo (1964-1973)

23:50 Noi c’eravamo Corrispondenti dal fronte: Floyd Gibbons

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – John Dillinger il fuorilegge moderno – 21/01/2025

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

