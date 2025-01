Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Ora o mai più

00:10 TG1 Sera

00:15 Ora o mai più

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 S.W.A.T. S7E10 – Il cecchino

22:10 S.W.A.T. S7E11 – Voci

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:44 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

01:20 TG2 Cinematinée

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La Confessione

21:10 Al cinema con – Siccità: La presentazione di Maria Latella

21:15 Siccità

23:33 Al cinema con – Siccità – Il commento di Maria Latella

23:35 TG3 Mondo

00:00 TG3 Agenda del Mondo

00:05 Meteo 3

00:10 Il Presidio

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:30 Il bambino con il pigiama a righe

23:33 Le Crociate

Canale 5

20:00 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 C’è posta per te

00:51 Speciale Tg5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Kung Fu Panda 2

23:12 Aiuto, ho ristretto mamma e papà

01:04 Ciak Speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

00:25 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano

00:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:05 I migliori Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

20:20 THE BIG BANG THEORY

21:12 Codice Magnum

23:23 Warcraft – L’inizio

Rai 4

21:22 Padre

23:01 Sopravvissuti

00:32 Fuga da Mogadiscio

Iris

21:13 Wyatt Earp

01:03 Scuola di cult

01:19 Fandango

Rai 5

20:43 Essere Maxxi – Michelangelo Pistoletto

21:14 Gli esami non finiscono mai (1976)

00:10 Shi

01:19 Rai News Notte

01:24 Art Night 2024/25 Puntata 2 – 1874, la nascita dell’Impressionismo

Rai Movie

21:10 Maschi contro femmine

23:05 La seconda volta non si scorda mai

Rai Premium

21:20 Un passo dal cielo – S8E3 – La malga dell’alba – 1 parte

22:15 Un passo dal cielo – S8E4 – La malga dell’alba – 2 parte

23:10 Mina Settembre – S3E1 – La tentazione del passato

00:10 Mina Settembre – S3E2 – La finestra di fronte

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Linda

23:00 Hardcore: la vera storia di Traci Lords

23:55 Teens and Porn

Twentyseven

20:18 La signora del West

21:13 L’aereo più pazzo del mondo… sempre piu’ pazzo

22:54 Fermati, o mamma spara

00:27 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Il mio amico Nanuk

22:45 Il vento del perdono

00:35 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Fuga dal Natale

23:20 Cupido a Natale

La 5

20:14 Endless Love

21:10 Rosamunde Pilcher: La stoffa di cui sono fatti i sogni

23:00 Molto incinta

Real Time

21:35 Il Dottor Alì

00:15 Body Bizarre

Cine34

21:00 Spaghetti a mezzanotte

22:53 Doppio misto

00:44 Provare per credere

Focus

20:31 Cose di questo mondo

21:27 Pompei: Le nuove verità

22:38 Le sette meraviglie del mondo antico

23:51 Le più grandi meraviglie naturali del mondo

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:00 Vera

TOP Crime

20:03 The Mentalist

21:02 Maigret e le lettere anonime

23:09 Poirot: La serie infernale

Italia 2

20:01 Mike & Molly

21:15 Underwater

23:19 Nurse

DMAX

20:25 Affari al buio – Texas

21:20 America Latina: le frontiere del crimine

23:00 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto: detto: Eva Crosetta

20:30 Passato e Presente – La nascita del Partito Popolare Italiano

21:10 Io sono un autarchico

22:45 Suole di vento – Storie di Goffredo Fofi

00:00 Res Tv7 – I bambini di Bien Hoa

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio