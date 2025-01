Cervaro – Nel pomeriggio di martedì 14 gennaio, un bambino di sei anni è stato investito nel centro abitato da un furgone il cui conducente, non curante delle gravi lesioni che gli aveva provocato, si è dato ad una precipitosa fuga facendo perdere le tracce.

Cervaro, investe bimbo e scappa: rintracciato il pirata della strada, è un 35enne del luogo. Le indagini dei Carabinieri

Tuttavia, si è trattato solo di una fuga momentanea in quanto ricevuta la notizia del grave evento infortunistico con omissione di soccorso e fuga, i militari della Stazione di Cervaro si sono immediatamente messi al lavoro. Mediante una ricerca fatta di raccolta di testimonianze, tracce rinvenute sul luogo dell’incidente e catalogazione di immagini e filmati di telecamere collocate lungo tutte le vie cittadine, sono giunti all’individuazione dell’automobile: un furgone Fiat di colore nero, alla cui guida, al momento dell’investimento, c’era un 35enne del luogo.

Il conducente del furgone, al quale è stata ritirata la patente di guida, dovrà ora rispondere di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale e delle lesioni personali colpose provocate al bambino, ancora ricoverato presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione alle nuove norme del Codice della Strada.

Occorre rilevare che la persona deferita in stato di libertà, è allo stato, solamente indiziata di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli.

Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

