Cervaro, investe un bambino e scappa: caccia al pirata della strada

Cervaro – Tanta paura nel pomeriggio di oggi, 14 gennaio 2025, in provincia di Frosinone: un bambino è stato elitrasportato a Roma dopo essere stato investito da un’auto. Caccia al pirata della strada.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un bambino è stato investito da un’auto a Cervaro verso le 17:00 di oggi, 14 gennaio 2025. L’incidente si è verificato tra Corso della Repubblica e via Marconi, mentre il bambino stava attraversando la strada.

Il conducente del veicolo non si è fermato, lasciando il piccolo sull’asfalto. Il bimbo è stato elitrasportato a Roma e non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per risalire all’identità del conducente: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

