Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 16 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 16 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 16 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Un passo dal cielo – S8E3 – La malga dell’alba – 1 parte

22:30 Un passo dal cielo – S8E4 – La malga dell’alba – 2 parte

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Rookie S6E1 – La maledizione dell’ultimo turno

22:04 The Rookie S6E2 – Vigilia a sorpresa

22:53 The Rookie S6E3 – Guai in Paradiso

23:35 Come ridevamo

00:30 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Eleonora Strino

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6614

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:56 Drive up 2025

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Grande Fratello

01:42 TG5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Harry Potter e la pietra filosofale

00:26 Hunger Games

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:25 Celebrity Chef – Anteprima

20:35 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:35 Armageddon – Giudizio finale

00:20 Vulcano – Los Angeles 1997

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Chissà chi è – Speciale

00:15 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:12 The Fast and the Furious: Tokyo Drift

23:17 Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

01:31 Supergirl

Rai 4

20:32 Criminal Minds IX ep.19

21:19 Wolfkin

22:53 La maledizione del cuculo

00:40 Anica appuntamento al cinema

00:44 Criminal Minds IX ep.19

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:16 Viaggio in paradiso

23:14 Tequila connection

Rai 5

20:22 Isole: Capraia

21:17 Buchbinder. Il pianoforte di Mozart

22:47 Eurythmics Live From Heaven

23:52 Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

00:47 Rock Legends: Joni Mitchell

01:10 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Mud

23:25 Cowboys & Aliens

01:25 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Il mio incubo viene dal passato

22:55 Un principe su misura

00:25 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Maximum Conviction

23:10 The Asian Connection

00:50 Man Caves

Twentyseven

20:20 La signora del West

21:16 Assassinio allo specchio

23:21 E.T. l’extraterrestre

01:26 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Il mistero delle lettere perdute

23:30 Guerra e Pace

23:50 La compieta preghiera della sera

00:15 Santo Rosario

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 American Gigolò

23:25 Il talento di Mr. Ripley

La 5

20:13 Uomini e donne

21:38 Lo scapolo d’oro

23:42 Cinquanta sfumature di grigio

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Il capo dei capi

00:48 La cintura

02:31 Decameron proibitissimo (Boccaccio mio statte zitto)

Focus

20:32 Stranezze di questo mondo

21:25 Le megastrutture delle antiche civiltà – PrimaTv

22:23 Stonehenge – La verità nascosta

23:31 Freedom – Oltre il confine

Giallo

21:10 Vera

23:10 Capitaine Marleau

01:10 Shetland

TOP Crime

20:05 The Mentalist

21:02 Law & Order: Special Victims Unit

00:39 Found

Italia 2

20:15 Due uomini e 1/2

21:15 I segni del male

23:21 Aiuto Vampiro

01:38 I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya – Hades

02:51 Le avventure di Lupin III

03:37 Le nuove avventure di Lupin III

04:01 Dragon Ball Super

52 DMAX

21:20 Predatori di gemme

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Levi oltre Eboli. La riscoperta del Mezzogiorno – 08/05/2024

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Elisabetta I. Ritratto di una regina – 13/08/2024

22:10 a.C.d.C. Salvate il Titanic

23:45 Italia. Viaggio nella Bellezza Oltre il confine: Nova Gorica – Gorizia 2025

00:40 Rai News Notte

00:45 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo