I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando la Centrale Operativa del Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale ha diramato via radio una nota urgente di ricerca, per una signora di 71 anni di età affetta dal morbo di Alzheimer, allontanatasi all’improvviso dalla propria abitazione, in zona Mostacciano, come segnalato dai suoi familiari.

Roma, si allontana da casa: paura per una 71enne con Alzheimer. Provvidenziale l’intervento della Polizia Locale

Acquisiti gli elementi descrittivi della donna, le pattuglie del IX Gruppo Eur dei caschi bianchi, territorialmente più vicine al luogo della scomparsa, si sono messe subito alla ricerca della signora, riuscendo in poco tempo ad individuarla. Gli agenti, da un attento confronto con la descrizione in possesso, l’hanno infatti riconosciuta a bordo di un autobus di linea, mentre si trovava fermo al capolinea di piazza Beata Vergine del Carmelo.

La pattuglia, una volta avvicinatasi, ha avviato un dialogo con la donna, apparsa in stato confusionale, tentando di tranquillizzarla e attendendo insieme a lei l’arrivo del marito. L’uomo, avvisato dell’avvenuto ritrovamento, è accorso sul posto dove, con grande sollievo, ha potuto finalmente ricongiungersi con la propria moglie.

