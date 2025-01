Roma. Ruba cibo dalla mensa di una scuola: arrestato 44enne

I Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco, nei giorni scorsi, hanno denunciato un uomo di 44 anni, con precedenti, notato dai militari nei pressi di una fermata del bus e trovato in possesso di generi alimentari di vario tipo, di cui non è stato in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza.

Ruba cibo dalla mensa di una scuola: arrestato 44enne

I successivi accertamenti condotti sulla merce hanno permesso ai Carabinieri di scoprire che i citati generi alimentari erano stati asportati dal locale mensa di un istituto scolastico della zona. Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero per il reato di ricettazione.

Allo stesso tempo, essendo già sottoposto ad una misura meno afflittiva dell’obbligo di firma in caserma, per un altro furto commesso in passato, il Gip del Tribunale di Roma ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per cui è stato nuovamente arrestato e condotto presso il carcere di Roma Regina Coeli.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento – indagini preliminari – gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.

