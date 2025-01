Roma, controlli lungo la metro C: quattro arresti, ecco perché

I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato una serie di controlli nella periferia est della Capitale, finalizzati alla prevenzione e alla repressione della microcriminalità nei quartieri Tor Bella Monaca e Tor Vergata, prestando particolare attenzione alle fermate della linea “C” della metropolitana.

I controlli

Nell’ambito di tale complessa attività, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per incidere sulle situazioni di illegalità e degrado urbano, è stato possibile arrestare in flagranza di reato 4 persone, gravemente indiziate del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, e denunciare alla locale Procura della Repubblica un cittadino moldavo per il reato di ricettazione.

Nello specifico, nei pressi della fermata “Borghesiana”, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino della provincia di Roma e un cittadino del Kosovo poiché, in concorso tra loro, sono stati fermati in atteggiamento sospetto e trovati in possesso 12 involucri di cocaina, 17 involucri di crack e 500 euro in contanti.

Nei pressi della fermata “Finocchio”, invece, due cittadini egiziani sono stati fermati a bordo di un’auto a noleggio e trovati con 24 involucri di cocaina e 23 involucri di crack, oltre alla somma di 400 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita.

Dai controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino della Moldavia poiché fermato a bordo di uno scooter risultato rubato.

Complessivamente, sono state controllate 79 persone e 44 mezzi.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

