Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 13 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 13 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 13 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il Conte di Montecristo – S1E1

22:35 Il Conte di Montecristo – S1E2

23:35 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boss in Incognito

23:40 90°… del Lunedì

00:51 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Alessandro Carbonare

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6611

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarta Repubblica

00:56 The Equalizer

Canale 5

20:01 TG5

20:30 Striscia la notizia

21:35 Grande Fratello

01:51 TG5

02:37 Striscia la notizia

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 The Avengers

00:18 Sport Mediaset Monday Night

00:51 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 In Viaggio con Barbero

22:40 Fra’. San Francesco, la superstar del Medioevo

00:25 Otto e mezzo

TV8

20:20 Celebrity Chef – Anteprima

20:25 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Cucine da incubo Italia

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Sinceramente Persia – One Milf Show

23:35 Costa Concordia – Trappola in mare

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:12 Security

23:09 Fortress: Sniper’s Eye

01:04 Supergirl

Rai 4

20:32 Criminal Minds IX ep.16

21:19 Nine Bullets – Fuga per la libertà

22:57 Wire Room – Sorvegliato Speciale

00:36 Anica appuntamento al cinema

00:39 Criminal Minds IX ep.16

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:16 Il padrino

00:53 Note di cinema

01:04 The Judge

Rai 5

20:21 Isole: Ventotene

21:15 Parigi, 13Arr.

22:57 Sciarada – Il circolo delle parole: L’Atlante che non c’è – Il lago secondo Piero Chiara

23:53 David Bowie: Finding Fame – Nascita di una star

01:24 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 7 pistole per i MacGregor

22:50 Duello all’ultimo sangue

00:15 Il Vegetale

01:45 L’altra metà della storia

Rai Premium

21:20 Un principe su misura

22:50 Il velo nuziale

00:25 Storie italiane

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:25 Caccia al 12° uomo

23:45 Mostly Sunny – Dal porno a Bollywood

01:20 Science, Sex and the Ladies – Tutto sull’orgasmo femminile

Twentyseven

21:19 The Blind Side

23:49 Le amiche della sposa

01:56 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Gli amici di Gesù – Maria Maddalena

23:00 Indagine ai confini del sacro

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Bull

00:50 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:13 Uomini e donne

21:39 Guardia del corpo

00:11 Hearts of Winter

01:50 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Hercai – Amore e vendetta

00:20 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:00 Noi e la Giulia

23:13 Vi racconto

23:18 Sono un fenomeno paranormale

Focus

20:32 Stranezze di questo mondo

21:25 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

23:20 Nel regno dei fatti storia di enrico fermi

01:08 Unearthed – La storia dalle fondamenta

01:54 Casi freddi della storia antica

Giallo

21:10 Tom e Lola

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Shetland

TOP Crime

20:04 The Mentalist

21:02 C.S.I. – Scena del crimine

22:58 Law & Order: Special Victims Unit

00:42 Assassinio sul Nilo

Italia 2

20:31 Due uomini e 1/2

21:25 One Piece – PrimaTv

23:39 THE BIG BANG THEORY

01:52 I cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Alone

23:15 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Eccidio alle Fonderie Modena 1950

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza Oltre il confine Nova Gorica / Gorizia 2025

22:10 Io sono Venezia p.2

22:55 La bussola e la clessidra – La via del guerriero – Geoffroi De Champagne Da cavaliere a templare

23:50 Eventi ’24-’25 Italians cioè italiani: Oliviero Toscani

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Eccidio alle Fonderie Modena 1950

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio