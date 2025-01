Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Mina Settembre – S3E1 – La tentazione del passato

22:35 Mina Settembre – S3E2 – La finestra di fronte

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1 – Controcanto, rivali in musica

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Goldrake U S1E5 – La fuggitiva

21:30 Goldrake U S1E6 – Le due principesse

21:55 Goldrake U S1E7 – Dall’altra parte della galassia

22:20 Goldrake U S1E8 – Incontro ad Asakusa

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:15 Fame d’amore

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:18 Zona bianca

00:58 Ocean’s Thirteen

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:28 Riassunto – Tradimento

21:31 Tradimento – PrimaTv

00:01 Pressing

01:34 TG5

Italia 1

20:24 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le iene

01:08 American Dad! – PrimaTv

01:59 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Insider – Dietro la verità

00:25 ArtBox

TV8

21:15 Un miracolo sotto l’albero

23:10 Il mio trentesimo… Natale

01:05 Finché Natale non vi separi

NOVE

21:30 Che tempo che fa

01:10 I migliori Fratelli di Crozza

02:50 Naked Attraction Italia

20 — Venti

21:12 Fortress: Sniper’s Eye – PrimaTv

23:11 Spia per caso

01:00 Supergirl

Rai 4

20:00 Alert: Missing Persons Unit S1E2 Hugo

21:20 Fire – Nessuna via d’uscita

23:20 Backtrack

00:58 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 American Gangster

00:24 Elizabeth

Rai 5

20:42 Arte all’arte – S1E1

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E20

23:05 Questione di cuore

00:45 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Sulle ali della musica

23:35 Il castello di vetro

01:45 Hannah e le sue sorelle

Rai Premium

21:20 Dalla strada al palco – Puntata del 10/01/2025

00:00 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E79

00:45 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E80

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Left Behind – La profezia

23:25 Ragazze in affitto s.p.a.

01:05 Sesso prima degli esami

Twentyseven

21:13 Le amiche della sposa

23:28 L’aereo più pazzo del mondo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Soul

21:40 Il vento del perdono

23:30 Un amore splendido

01:30 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:10 Padre Brown

21:00 Miss Marple – Verso l’ora zero

22:50 Miss Marple – Nemesi

00:40 Boston Legal

La 5

20:12 Endless Love

21:10 Hearts of Winter

Real Time

20:35 90 giorni per innamorarsi: e poi…

00:20 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Un boss in salotto

22:50 Figli

00:42 Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone

Focus

20:27 I grandi enigmi della storia

21:27 Freedom – Oltre il confine

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Tom e Lola

01:10 Tatort Vienna

TOP Crime

20:57 Poirot 105

21:02 Assassinio sul Nilo

23:35 Poirot 105

23:49 Poirot: Il mistero del treno blu

Italia 2

20:25 Mike & Molly

21:14 THE BIG BANG THEORY

23:23 Hurricane – Allerta uragano

01:20 Holly e Benji Forever

DMAX

20:30 Border Control Italia

21:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

01:20 112: Fire squad

Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 Eventi Scritto, letto, detto: Alessandro Cassinis

20:35 Passato e Presente – Il rosso e il nero. La Francia della Restaurazione – 27/02/2023

21:10 Sognare è vivere

22:40 Biglietto d’invito dall’ambasciata di (Jean Cocteau 1958)

22:50 Inimitabili – Gabriele d’Annunzio – Puntata del 24/03/2024

23:30 ReStore Tv7. La fine del Biafra

23:45 R.A.M. – Noi c’eravamo-Corrispondenti dal fronte George Steer

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Il rosso e il nero. La Francia della Restaurazione – 27/02/2023

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

