Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Dalla strada al palco

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Ritorno in Paradiso S1E2 – Il bicchiere avvelenato

22:30 The Bad Guy S2E2 – Se telefonando…

23:30 Beckett

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Clarissa Bevilacqua

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6610

21:25 FarWest

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:18 Quarto grado

00:54 All Rise

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:34 Io canto senior

01:13 Tg5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 The Transporter

23:13 58 minuti per morire – Die Harder

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Cucine da incubo Italia

00:00 Robin Hood principe dei ladri

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Giorgio Panariello – La favola mia

01:15 I migliori Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:13 Breaking In

23:03 Suicide Squad

Rai 4

20:33 Criminal Minds IX ep.15

21:19 Red Zone – 22 miglia di fuoco

22:51 Copshop – Scontro a fuoco

00:32 Wonderland – Speciale Torino Film Festival 2024 – 07/01/2025

01:08 Anica appuntamento al cinema

01:11 Criminal Minds IX ep.15

01:55 Seal Team III ep.15 Regole d’ingaggio

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:13 Potere assoluto

23:39 Un mondo perfetto

Rai 5

20:26 Under Italy: I sotterranei di Catania – S2E6

21:16 Giacomo Puccini – I paesaggi dell’anima

22:17 David Bowie: A Reality Tour

23:16 Bryan Ferry, Don’t Stop The Music

00:10 Freak e i suoi fratelli

Rai Movie

21:10 Hannah e le sue sorelle

23:00 Non succede, ma se succede…

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:25 Blackout – Vite sospese – S1E8 – Rivelazioni

21:20 Purchè finisca bene – Questione di stoffa

23:15 Purché finisca bene – Una villa per due

01:10 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Grosse bugie

23:25 Mai stata meglio

01:15 Compromesso d’amore

Twentyseven

21:15 Beetlejuice – Spiritello porcello

22:59 Saranno famosi (A.Parker)

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 The Chosen

22:50 Effetto Notte – TV2000

23:25 La compieta preghiera della sera

23:45 Santo Rosario

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Il piccolo aiutante di Babbo Natale

23:20 Natale alle Hawaii

01:10 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:12 Uomini e donne

21:30 Quel mostro di suocera

23:28 Sapori e dissapori

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Il forno delle meraviglie

23:05 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 E’ per il tuo bene

22:46 Fantozzi – Il ritorno

00:42 Fantozzi 2000 – La clonazione

Focus

20:34 Cose di questo mondo

21:26 Treno 8017, una tragedia dimenticata – PrimaTv

22:22 Apocalypse: d-day – lo sbarco in normandia

00:40 Alieni: I casi riaperti

Giallo

21:10 Cherif

23:20 Omicidi a Sandhamn

01:20 Shetland

TOP Crime

20:07 The Mentalist

21:02 Chicago P.D.

22:47 Law & Order: Organized Crime

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 Clown

23:14 The Hitcher

00:58 I cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

22:30 I due Escobar

00:45 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

Rai Storia

20:00 e – Archeo Parchi archeologici – Velia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Le spie di Cambridge

21:10 Le Ragazze – Puntata del 08/05/2023

23:10 Illuminate – Mariangela Melato, il gioco della verità

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:09 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio