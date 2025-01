Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Un passo dal cielo – S8E1 – L’uomo dei ghiacci – 1 parte

22:30 Un passo dal cielo – S8E2 – L’uomo dei ghiacci – 2 parte

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La furia di un uomo – Wrath of Man

23:25 Come ridevamo

00:30 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Pasquale Mirra

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6609

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:56 L’uomo delle stelle

Canale 5

20:01 Tg5

20:36 Striscia la notizia

21:36 Tolo Tolo

23:25 Tg5

00:04 Un figlio di nome Erasmus

01:59 Striscia la notizia

Italia 1

20:28 NCIS – Unità Anticrimine

21:18 Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen

23:31 Point Break

01:28 Ciak Speciale

01:32 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 What Women Want – Quello che le donne vogliono

00:00 Il tempo delle mele 2

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Chissà chi è – Speciale

00:10 Alive – I sopravvissuti delle Ande

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:12 Suicide Squad

23:32 2 Fast 2 Furious

01:41 Supergirl

Rai 4

20:33 Criminal Minds IX ep.14

21:18 Backtrack

22:44 La baia del silenzio

00:15 Criminal Minds IX ep.14

00:59 Anica appuntamento al cinema

01:02 Seal Team III ep.12 Protocollo d’assedio: Parte 2

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:12 Danni collaterali

23:18 L’ assassino di pietra

01:12 L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo

Rai 5

20:24 Under Italy: I sotterranei di Osimo – S2E5

21:16 OSN: i trent’anni dell’Orchestra Rai – Versione post-prodotta

22:25 David Bowie Serious Moonlight Tour

23:54 David Gilmour – Wider Horizons

01:06 Rai News Notte

01:09 L’intuizione di Duchamp

Rai Movie

21:10 Sissi Destino di un’imperatrice

23:05 Carabina Quigley

01:10 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:25 Blackout – Vite sospese – S1E6 – Una nuova speranza

21:20 L’ultima ossessione del Dottor Beck

22:55 Un amore di maggiordomo

00:25 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 A Dangerous Man – Solo contro tutti

23:15 Belly of the Beast – Ultima missione

Twentyseven

21:16 Saranno famosi (A.Parker)

23:47 All’inseguimento della pietra verde

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Mermaid

23:00 Guerra e Pace

23:20 The Jungle

00:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Il favoloso mondo di Amélie

La 5

20:11 Uomini e donne

21:33 Sapori e dissapori

23:30 Grande Fratello

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Ma che colpa abbiamo noi

23:11 Acqua e sapone

01:12 Night Club

Focus

20:32 Cose di questo mondo

21:24 Nel regno dei fatti storia di enrico fermi – PrimaTv

23:07 Trame invisibili – Una storia di inventori e di spie

00:55 Unearthed – La storia dalle fondamenta

Giallo

21:10 Vera

23:10 Capitaine Marleau

01:10 Shetland

TOP Crime

20:08 The Mentalist

21:02 Law & Order: Special Victims Unit

21:52 Law & Order: Organized Crime

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 The Hitcher

22:58 The Hole in 3D

00:53 I cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Predatori di gemme

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:00 e – Archeo Parchi archeologici – Nora

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Walt Disney. Il potere della fantasia – 19/12/2023

21:10 Guglielmo Marconi, un visionario in Inghilterra – Italic, carattere italiano – Puntata del 14/10/2023

22:55 Il sole tramonta alle spalle

23:50 La politica estera di Roosevelt

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Walt Disney. Il potere della fantasia – 19/12/2023

Mediaset Extra

21:09 Grande Fratello (in diretta)

