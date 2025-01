Roma, tutti gli eventi culturali fino al 14 gennaio

Roma – Dalla contemporaneità all’archeologia, tante iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali animeranno anche questa settimana l’agenda culturale romana, alla scoperta del grande patrimonio storico e artistico della città.

Prorogata al 23 febbraio la mostra Sandro Visca – Fracturae al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese. Con una selezione di circa cento opere tra grandi tele, lavori su carta e installazioni, fra cui la celebre serie dei Teatrini e delle Silhouette, la personale ripercorre l’universo simbolico e figurativo dell’artista aquilano, attraversando un vasto arco temporale che va dai primi anni Sessanta alla produzione più recente. In esposizione anche l’inedita opera installativa a parete Amore Amore del 2024.

Terzo incontro con gli autori nell’ambito della collettiva Roma ChilometroZero, progetto fotografico dedicato alla città di Roma in corso fino al 9 marzo al Museo di Roma in Trastevere. Giovedì 9 gennaio alle 17.30, a incontrare il pubblico per raccontare la propria visione del territorio saranno Lavinia Parlamenti (A.A.A.A. – Avventure Atomiche d’Agosto e d’Asfalto), Valerio Polici (Malandrino) e Francesca Spedalieri (Fuori raccordo). Attività a ingresso gratuito nella sola Sala Multimediale, sede dell’incontro (prenotazione consigliata allo 060608, max 70 partecipanti).

Prosegue il ciclo di incontri interdisciplinari nell’ambito della mostra Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo, in corso al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Venerdì 10 gennaio alle 17.00, Giovanna Capitelli (Università Roma Tre) terrà la conferenza Milady al cavalletto. Disegnare e dipingere per diletto nella Roma d’età di Restaurazione. A partire dalla vita e l’opera di Chiara Colonna, della quale, nel percorso della mostra, è esposto un prezioso album di disegni, l’intervento verterà sulle vicende delle pittrici dilettanti che appartenevano alla nobiltà. Ingresso libero nella sola Sala Tenerani, sede dell’incontro.

E come ogni secondo sabato del mese, sabato 11 gennaio alle 10.00 e alle 11.00, tornano le visite guidate alla Casa Museo Alberto Moravia, l’attico affacciato sul Tevere nel quale lo scrittore ha trascorso la seconda parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, di storie, di incontri umani e intellettuali. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 persone per gruppo). L’ingresso alla casa museo e la visita sono gratuiti.

Primo appuntamento dell’anno con Libri al Museo, la rassegna di presentazioni editoriali dedicate al mondo dell’arte. Sabato 11 gennaio alle 17.00, nella Sala Multimediale del Museo di Roma in Trastevere, si terrà la presentazione dei due volumi di Bruno Casini, Tondelli e la musica. Colonne sonore per gli anni ’80 e Frequenze fiorentine. Firenze anni ’80. Insieme all’autore ne parleranno Ilaria Miarelli Mariani (Sovrintendenza Capitolina), i giornalisti Stefano Pistolini e Alberto Piccinini, il fotografo Dino Ignani e l’attivista e poeta Ilaria Grasso. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Tante le iniziative di Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti per far conoscere attraverso visite, itinerari e incontri il patrimonio culturale della città.

Nell’ambito della terza edizione di Roma Racconta… le professioni del patrimonio culturale, ciclo di conferenze rivolte a docenti, studenti universitari e a tutti i cittadini per approfondire le professioni che ruotano intorno al grande mondo del patrimonio culturale, giovedì 9 gennaio alle 16.30, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, Francesco Maria Cifarelli (Università degli Studi dell’Aquila) terrà l’incontro La ricerca archeologica dalle aule universitarie al territorio. L’archeologo. Le conferenze sono a partecipazione libera fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata allo 060608 (max 60 partecipanti). L’ingresso è gratuito, nella sola area riservata alla conferenza, solo dopo aver ricevuto da parte dell’accoglienza un bollino identificativo.

Questa settimana le Passeggiate romane, il ciclo di itinerari per conoscere monumenti, luoghi e spazi noti e meno della città, ci porteranno alla scoperta del Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana, manufatto costruito da Antonio da Sangallo nel 1536 per volere di papa Paolo III, lungo un percorso da cui emergono numerosi frammenti architettonici anche di grandi dimensioni. Appuntamento martedì 14 gennaio alle 15.15 al termine di via Lucio Fabio Cilone. Attività gratuita ma non adatta a persone con difficoltà motorie. Ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 15 partecipanti).

Per il ciclo aMICi, visite gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, giovedì 9 gennaio alle 14.00, la visita con interprete LIS Un racconto per immagini farà conoscere, attraverso lo studio delle fonti iconografiche, la storia dei Fori Imperiali e la loro conformazione nel susseguirsi delle campagne di scavo. Appuntamento in piazza Madonna di Loreto, all’ingresso dell’Area archeologica, presso la Colonna Traiana (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 20 partecipanti).

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi, lo stesso giorno alle 17.00, è in programma un approfondimento, con interprete LIS, sulla pittura del Seicento e del Settecento nell’ambito dell’esposizione L’incanto della Bellezza. Dipinti ritrovati di Sebastiano Ricci dalla Collezione Enel visitabile ancora per pochi giorni, fino al 12 gennaio. Sotto la lente le due grandi tele a soggetto mitologico realizzate dal maestro veneto affascinato dalla pittura barocca, Il trionfo di Venere Anadiomene e Bacco e Arianna, da poco restaurate ed esposte al pubblico per la prima volta (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 20 partecipanti).

Un’altra mostra in chiusura il 12 gennaio. Per rivivere le atmosfere notturne dei primi anni Ottanta, al Museo di Roma in Trastevere, sabato 11 gennaio alle 16.00 il fotografo Dino Ignani, con interprete LIS, illustrerà al pubblico il progetto Dino Ignani. 80’s Dark Rome, serie di scatti il cui nucleo è costituito dai Dark Portraits, una selezione di circa duecento fotografie per lo più in bianco e nero dei giovani frequentatori delle discoteche e dei locali legati alla scena dark romana e non solo (prenotazione consigliata allo 060608, max 20 partecipanti).

Nel segno dell’arte classica è invece la visita, con interprete LIS, Fanciulli e giovani atleti in programma martedì 14 gennaio alle 17.00 ai Musei Capitolini Centrale Montemartini. Protagoniste alcune sculture della collezione museale che ritraggono il poeta Sulpicio Massimo, l’auriga fanciullo, l’atleta di Mantinea, vincitore nella gara di pugilato ai Giochi Olimpici del 460 a.C., e la giocatrice di astragali (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 25 partecipanti).

Per il ciclo Archeologia in Comune, venerdì 10 gennaio alle 15.15, visita al Sepolcreto Ostiense, presso la Basilica di San Paolo fuori le mura. Unica parte oggi visitabile di una vasta necropoli romana in uso dal I secolo a.C. al IV d.C., l’area contiene antichi edifici funerari “a colombario” e le più recenti sepolture adottate in età imperiale. Appuntamento in via Ostiense, ingresso da Parco Schuster. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso secondo tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 15 partecipanti).

Spettacoli e spettatori al Circo Massimo sarà invece il tema della visita, con interprete LIS, in programma sabato 11 gennaio alle 10.00 per conoscere la genesi e gli sviluppi del più grande edificio per spettacoli di tutti i tempi, adibito a luogo per le corse dei carri, attraverso le trasformazioni e i cambi d’uso fino all’età moderna. Appuntamento all’ingresso dell’Area archeologica in viale Aventino. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso secondo tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 15 partecipanti).

Domenica 12 gennaio alle 11.30, infine, visita con interprete LIS al Sepolcro degli Scipioni, area archeologica situata lungo il tratto urbano della via Appia Antica. Tra le strutture presenti, oltre al monumentale edificio funerario che custodiva le spoglie dell’illustre famiglia senatoria, una piccola catacomba scavata nel tufo e un colombario affrescato, da poco restaurato. Appuntamento in via di Porta San Sebastiano, 9. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso secondo tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 12 partecipanti).

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: Space Opera (giovedì 9 gennaio alle 16.00; venerdì 10 gennaio alle 17.00; sabato 11 gennaio alle 10.00); From Earth to the Universe (in inglese – giovedì 9 e martedì 14 gennaio alle 17.00); Ritorno alla Stelle (giovedì 9, venerdì 10 e martedì 14 gennaio alle 18.00; sabato 11 gennaio alle 17.00; domenica 12 gennaio alle 11.00 e alle 17.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 10 e martedì 14 gennaio alle 16.00; sabato 11 gennaio alle 11.00; domenica 12 gennaio alle 10.00 e alle 16.00); La Notte stellata (sabato 11 gennaio alle 16.00); Crociera nel cosmo (sabato 11 gennaio alle 18.00). Per i bambini e le famiglie, infine, sabato 11 gennaio alle 12.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre domenica 12 gennaio Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, guiderà i più piccoli a scoprire il mondo delle stelle con gli spettacoli Accade tra le stelle (alle 12.00) e Vita da stella (alle 18.00). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it

Il programma settimanale potrebbe subire delle variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

