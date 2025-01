Roma, traffico di droga al Laurentino 38: 27 arrestati

Su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, finanzieri del Comando

Provinciale di Roma, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO),

stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 27 persone (di cui

21 in carcere e 6 agli arresti domiciliari), per l’ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata

all’acquisto, trasporto, consegna, detenzione, vendita, cessione e distribuzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le indagini della Guardia di Finanza a Roma

Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, costituisce l’epilogo delle indagini coordinate

dalla D.D.A. ed eseguite dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, nel

cui ambito sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, i quali avrebbero costituito

4 stabili strutture organizzative nel quartiere “Laurentino 38” della Capitale, finalizzate all’approvvigionamento

e alla distribuzione al dettaglio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) nelle “piazze di

spaccio” dei ponti V, VI, IX e XI.

In ciascuna delle distinte realtà associative è emersa l’esistenza di uno schema ben definito, in cui ognuno degli

indagati attende a compiti ben precisi: chi ha contatti con i fornitori delle sostanze, chi si occupa del trasporto,

chi della custodia e chi – i pusher – della cessione alla clientela nelle singole piazze di spaccio.

I soggetti coinvolti, inoltre, nell’intento di eludere i controlli su strada delle forze di polizia, in talune circostanze,

si avvalevano di operatori taxi.

È doveroso sottolineare che le misure cautelari sono state disposte nell’ambito della fase delle indagini

preliminari e, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione

di non colpevolezza degli indagati.

L’odierna operazione testimonia il costante impegno della Procura della Repubblica di Roma, con il supporto

della Guardia di Finanza, orientato al contrasto del traffico di stupefacenti perpetrato da strutturate

organizzazioni criminali.

Foto di repertorio

