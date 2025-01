Roma, ennesimo incidente: morto investito un 34enne sulla Salaria

Roma – Tragedia sulla Salaria: un giovane di 34 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto. Leggermente ferito anche il conducente dell’auto, accompagnato in ospedale dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

Stando ad una prima ricostruzione, il 21enne alla guida dell’auto ha prima investito il giovane di 34 anni e poi ha urtato un autobus di linea.

Per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso per appurare l’esatta dinamica del sinistro.

I commenti dei Sindacati

Ennesima vittima della strada nella Capitale, dove ieri sera verso le 22.00 un uomo ha perso la vita su Via Salaria a causa di un incidente stradale. I rilievi per l’accertamento della dinamica del sinistro, eseguiti dalla Polizia Locale hanno causato la chiusura della consolare in entrambi i sensi di marcia fino alle 04.00 del mattino.

Sale quindi a nove il bilancio delle vittime di Roma e del Lazio dall’inizio dell’anno, uno al giorno, con una media in drammatico aumento rispetto al 2024, nonostante il recente inasprimento delle sanzioni del codice della strada.

Sull’episodio, lapidari i commenti dei sindacati dei caschi bianchi romani che puntano il dito contro le gestione della Sicurezza Urbana da parte del Corpo: “Come ripetiamo da tempo la Polizia Locale di Roma Capitale, deve tornare alle sue competenze primarie: dare Sicurezza stradale ai cittadini romani, implementando i servizi di prevenzione come autovelox ed etilometri, uniche armi efficaci per il contrasto all’alta velocitá ed alla guida in stato di ebbrezza, vere cause di quelle che possiamo definire vere e proprie stragi stradali.

Sindaco e Comando del Corpo devono capire come le già esigue Risorse di un Corpo in carenza organica di oltre 3000 unità non possono essere ulteriormente distolte per servizi vetrina come il piantonamento di una marciapiedi per prevenire mercatini delle pulci all’esquilino o servizi di portierato ai campi nomadi che si fatto si risolvono in presidi di facciata”, tuona Marco Milani, Segretario Romano del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale).

Più o meno sulla stessa linea il sindacato UGL che per voce del Coordinatore Romano Paolo Emilio Nasponi rende noto: “Gualtieri riveda la gestione della Direzione Sicurezza Urbana del Comando del Corpo, da troppi anni alla deriva rispetto a quella che fu la gestione dell’ ex Comandante Antonio Di Maggio. Compito del Corpo è dare Sicurezza ai cittadini romani che quotidianamente vivono le strade della Capitale e questo è possibile solo con investimenti ed oculata gestione. Si proceda in fretta ad assumere le centinaia di unitá che mancano all’appello scorrendo dalle graduatorie dell’ultimo concorso ma soprattutto si ritorni ad una gestione del personale professionale e mirata e non lasciata ad improvvisate ed estemporanee decisioni dovute ad esigenze mediatiche”, conclude il sindacalista.

Foto di repertorio

