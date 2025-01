Era gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello del Tribunale di Roma nel luglio 2021. L’uomo, accusato di tentato omicidio, rapina e reati in materia di stupefacenti, è ora in carcere a Rebibbia.

Roma, ricercato per tentato omicidio dal 2021: arrestato 35enne

Ad intercettarlo ieri mattina sono stati gli agenti della polizia di Stato del Commissariato San Lorenzo. A catturare l’attenzione dei poliziotti, in piazzale del Verano, sono stati i movimenti sospetti del trentacinquenne che, alla loro vista, è sceso dall’autobus, in evidente stato di agitazione, e si è allontanato a piedi in direzione di via Tiburtina.

Senza perderlo di vista, gli agenti lo hanno seguito per poi fermarlo per un controllo di polizia, ma a quel punto, vistosi scoperto, l’uomo ha tentato invano di dimenarsi per sfuggire ai poliziotti. Dopo una breve colluttazione, però, è stato bloccato dagli agenti e posto in sicurezza all’interno del veicolo di servizio.

Condotto presso gli uffici del commissariato San Lorenzo per ulteriori approfondimenti, a quel punto, è scattato l’alert. Sul trentacinquenne – cittadino di origini nigeriane, ma domiciliato a Roma – gravava un ordine di carcerazione emesso nel luglio 2021.

Ultimati gli accertamenti necessari, pertanto, l’uomo è stato immediatamente associato al carcere di Rebibbia dove dovrà scontare la pena detentiva lui inflitta pari a 11 mesi e 28 giorni di reclusione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

