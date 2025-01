Anagni, nasconde in casa armi e droga: arrestato un 43enne

Nel pomeriggio del 5 gennaio scorso, ad Anagni, i Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, coordinati dal superiore Comando Compagnia, hanno condotto una brillante operazione traendo in arresto un uomo del luogo già censito per i suoi trascorsi giudiziari.

Anagni, nasconde in casa armi e droga: arrestato un uomo di 43 anni, i dettagli sulla perquisizione delle Forze dell’Ordine

I militari, intervenuti presso l’abitazione dell’uomo che manifestava intenti suicidari, come riferito dalla compagna all’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Anagni, hanno trovato 49 grammi di cocaina abilmente occultata nell’abitazione insieme ad un bilancino di precisione, ritenuto utilizzato per la pesatura delle dosi di droga.

Succesivamente, al prosieguo dell’attività di Polizia Giudiziaria, la perquisizione ha permesso l’ulteriore rinvenimento, all’interno dell’intercapedine di una parete dell’abitazione, di un vero arsenale da guerra in particolare di una pistola mitragliatrice cal. 9 x 19 parabellum con matricola abrasa, completa di caricatore, una pistola Beretta mod. 92s con matricola abrasa completa di caricatore, 76 munizioni cal. 9×19 e 18 munizioni cal. 7,63 mauser.

Il 43enne è stato arrestato e su disposizione del Sost. Proc. di turno presso la Procura della Repubblica di Frosinone, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa di convalida. Lo stupefacente, le armi ed il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro. In particolare per le armi ed il munizionamento saranno svolti ulteriori accertamenti finalizzati a risalire alla loro provenienza e all’eventuale utilizzo in altri reati.

Occorre rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli.

Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

