Nel pomeriggio di ieri 19 novembre i Carabinieri di Anagni, coordinati dal superiore Comando Compagnia, hanno eseguito un provvedimento di aggravio di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Frosinone nei confronti di un 50enne abitante nella Città dei Papi che è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Codice rosso ad Anagni: portato in carcere un 50enne, ecco i dettagli sull’intervento dei Carabinieri

L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, a non meno di 500 mt, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza, alla sua ex consorte. Secondo le indagini svolte dai Militari dell’Arma il 50enne, dal mese di agosto, avrebbe violato più volte la misura cautelare cui era sottoposto facendo scattare le procedure previste dal “Codice Rosso”, culminate ieri pomeriggio con l’applicazione del provvedimento cautelare emesso dall’A.G. per le reiterate violazioni agli obblighi e divieti di avvicinamento che gli erano stati imposti.

Rintracciato ad Anagni, è stato condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il suo domicilio della Città dei Papi con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza.

E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, la stessa sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522