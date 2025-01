Alle prime ore di oggi, 8 gennaio 2025, verso le 4:20, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato in via della Stella, a Palestrina, la squadra territoriale VVF a seguito di un incendio scoppiato all’interno di un garage.

Paura a Palestrina, incendio divampa in un garage: dieci persone al pronto soccorso. Intervengono i Vigili del Fuoco

Il denso fumo sprigionato dalla combustione ha recato disagi ai residenti del condominio in cui era ubicato: dieci di loro sono stati trasportati al pronto soccorso a seguito di inalazione da fumo.

In forma cautelativa sono state temporaneamente evacuate alcune abitazioni collocate proprio sopra al locale dove è avvenuta la combustione.

Attualmente in corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto: pertanto, potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

