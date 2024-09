Sì comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che in data 25 settembre i Carabinieri della Compagnia di Palestrina, coadiuvati da personale Asl Roma 5, durante l’esecuzione di un servizio svolto presso una comunità terapeutica della zona, finalizzato sia alla verifica del rispetto delle norme in materia di igiene e sanità pubblica che delle prescrizioni derivanti dalle misure cautelari a carico dei soggetti ivi sottoposti, hanno arrestato un 40enne, poiché gravemente indiziato per i reati di detenzione abusiva di arma da fuoco, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli e le indagini dei Carabinieri

Durante il servizio, svolto di iniziativa, i militari hanno avuto accesso ai locali della citata comunità (ove soggetti gravati da misure cautelari sono autorizzati a permanere previa autorizzazione) ed in una delle camere, risultata poi assegnata all’indagato, hanno rinvenuto una pistola Smith e Wesson cal.357 con 22 cartucce, risultata oggetto di furto; un quantitativo di droga, 0.5 gr. di crack e 0.7 gr. di cocaina; 7 smartphone, alcuni pc e anche 9.5 grammi di sostanza verosimilmente utilizzata per il “taglio” dello stupefacente.

Ulteriori accertamenti sono in corso in relazione sia alla regolarità delle posizioni lavorative presenti all’interno della struttura sia riguardo il rispetto delle autorizzazioni fornite per il particolare tipo di attività.

Su delega della Procura di Tivoli, l’arrestato è stato successivamente condotto presso il carcere di Rebibbia.