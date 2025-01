Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Leopardi, il poeta dell’infinito

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:01 Porta a Porta

01:35 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Ma… Diamoci del tour! In Europa

23:20 Gli occhi del musicista

00:29 Meteo 2

00:35 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Francesca Tandoi

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6607

21:20 Un uomo felice

23:00 Leaving Gaza – Il Fattore Umano

23:40 Tg3 Linea Notte

00:40 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 E’ sempre Cartabianca

00:55 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:33 Amore e vendetta – Zorro – PrimaTv

00:20 Tg5

Italia 1

20:26 NCIS – Unità Anticrimine

21:17 Attacco al potere 2

23:10 La guerra dei mondi

01:18 Ciak Speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Un Natale a 5 stelle

23:20 La ballerina e il principe

01:10 Un principe inaspettato

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Jumanji

23:40 Dynamo – Il principe della magia

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:15 Twister

23:30 Catwoman

01:32 Pressing 20 in rete 2024/2025

Rai 4

20:34 Criminal Minds IX ep.12

21:20 Copshop – Scontro a fuoco

23:09 Wonderland – Speciale Torino Film Festival 2024

23:42 I molti santi del New Jersey

01:47 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:12 La conquista del West

00:08 La tortura della freccia

Rai 5

20:22 Under Italy: I sotterranei di Bologna – S2E3

21:14 Freaks Out

23:31 Un’altra storia

23:38 Jimi Hendrix, Electric Church

01:07 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il pianeta delle scimmie

23:05 Codice: Genesi

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

01:10 L’appartamento

Rai Premium

20:25 Blackout – Vite sospese – S1E2 – Una scelta impossibile

21:20 Il velo nuziale

22:55 Immenhof – L’avventura di un’estate

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Corpi da reato

23:30 Castelli di carte

01:15 Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio

Twentyseven

21:14 Due irresistibili brontoloni

23:10 Due gran figli di …

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Un amore splendido

23:15 Retroscena

23:50 Un angelo per papà

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:11 Uomini e donne

21:31 Capodanno a New York

23:38 Una tata magica

01:24 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Primo appuntamento

00:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Ti presento Sofia

22:49 Com’e’ bello far l’amore

00:33 L’ allenatore nel pallone 2

Focus

20:35 Cose di questo mondo

21:26 Le piu’ grandi meraviglie naturali del mondo

23:26 Le meraviglie del parco di Yellowstone

Giallo

21:10 Omicidi a Sandhamn

23:10 Cherif

TOP Crime

20:07 The Mentalist

21:02 FBI: Most Wanted

22:50 Law & Order: Organized Crime

Italia 2

20:09 Due uomini e 1/2

21:25 THE BIG BANG THEORY

23:33 One Piece

01:29 I cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Nudi e crudi Sudamerica

23:15 WWE Smackdown

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:00 e – Archeo Parchi archeologici Alba Fucens

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il nome della rosa – 13/02/2023

21:10 Io sono Venezia p.2

22:00 1939-1945 La II Guerra Mondiale P.2 La guerra lampo

22:55 Storie della Tv. La partenza (1926-1954)

23:45 R.A.M Bottego

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Il nome della rosa – 13/02/2023

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio