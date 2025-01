Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 6 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 6 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 6 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi – Speciale Lotteria Italia

23:55 TG1 Sera

00:00 Concerto dell’Epifania 2025

01:20 Sottovoce

01:50 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Goldrake U E1 – Il guardiano del Pianeta Blu

21:45 Goldrake U E2 – L’attacco a Vega

22:10 Goldrake U E3 – La furia del principe

22:35 Goldrake U E4 – La quiete dopo la tempesta

22:55 90°… del Lunedì

00:04 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Franz Di Cioccio

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Mon Crime – La colpevole sono io

23:10 Il mio nome è Battaglia

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG- Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:31 Hachiko – Il tuo migliore amico

23:22 The Family Man

01:42 Tg4 – Ultima ora

Canale 5

21:57 Supercoppa Italiana Live

23:13 Cetto c’è senzadubbiamente

01:01 Tg5,

01:44 Ciak Speciale

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 Grease (Brillantina)

23:35 Sport Mediaset Monday Night

00:14 E-Planet

00:40 Ciak Speciale

00:44 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Quel che resta del giorno

23:50 Quattro ore a Capitol Hill

01:50 In Onda

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 La bella e la bestia

23:30 Nonno questa volta è guerra

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Little Big Italy

00:50 Alla scoperta del Medio Oriente

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:13 Catwoman

23:21 Fortress – La fortezza

01:17 Supergirl

Rai 4

20:36 Criminal Minds IX ep.11

21:21 Gunpowder Milkshake

23:14 Fuori in 60 secondi

01:13 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:13 Qualcosa di meraviglioso – PrimaTv

23:18 Point Break – Punto di rottura

01:39 Note di cinema

Rai 5

20:28 Il caffè – Puntata del 05/01/2025

21:14 Non ti presento i miei

22:53 Sciarada – Il circolo delle parole L’atlante che non c’è. I luoghi di Ulisse. Il sud Italia con gli occhi di Omero

23:49 La storia di Amy Winehouse in dieci scatti

00:41 Rock Legends: The Kinks

01:04 Rai News Notte

01:07 Il caffè – Puntata del 05/01/2025

Rai Movie

21:10 Carabina Quigley

23:15 Il mio nome è Nessuno

01:20 K-19

Rai Premium

21:20 Un amore di maggiordomo

22:55 Il destino ha 4 zampe

00:45 La Squadra – S5E6

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Way Down – Rapina alla Banca di Spagna

23:30 Flames – Amore o Performance?

01:05 Ladyboy: il terzo sesso

Twentyseven

21:13 Due gran figli di …

23:20 About a Boy – Un ragazzo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Il quarto Re

23:00 Arturo Mari – Il fotografo dei Papi

00:00 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Bull

00:50 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:44 Endless Love

21:10 Una tata magica

22:54 A un miglio da te

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Hercai – Amore e vendetta

00:20 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:00 Chi ha incastrato Babbo Natale?

22:58 Vi racconto

23:04 Parigi, o cara

01:01 Piper

Focus

20:35 Cose di questo mondo

21:28 Sonora – il deserto che vive

23:35 Le meraviglie del parco di Yellowstone

01:35 Unearthed – La storia dalle fondamenta

Giallo

21:10 Tom e Lola

23:10 I misteri di Murdoch – A casa per le feste

TOP Crime

20:09 The Mentalist

21:02 C.S.I. – Scena del crimine

22:54 Law & Order: Organized Crime

00:33 Poirot

Italia 2

20:10 Due uomini e 1/2

21:25 One Piece – PrimaTv

23:32 THE BIG BANG THEORY

01:42 I cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:00 e – Archeo Parchi archeologici Marzabotto

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Piersanti Mattarella un sogno spezzato

21:10 Il sole tramonta alle spalle

22:05 La bussola e la clessidra – La via del guerriero

23:00 Io sono Venezia

23:50 Il Ducato di Milano

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Piersanti Mattarella un sogno spezzato – 06/01/2025

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio