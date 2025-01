Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Il 46° Festival del Circo di Montecarlo

23:55 TG1 Sera

00:00 Concerto di Capodanno di Roma – La Nuvola in Musica

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Pino Daniele – Il tempo resterà

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:45 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

01:20 TG2 Cinematinée

Rai 3

20:00 JeSoPazzo – Blob

20:30 Giochi di una volta – Caro Marziano

20:50 Costruire un Luna Park – Caro Marziano

21:10 Quinta Dimensione. Il futuro è già qui

23:00 TG3 Sera

23:10 Meteo 3

23:15 Mare Aperto. Missioni in prima linea – S1E4

00:05 Appuntamento al cinema

00:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rete 4

20:30 4 di sera

21:30 Non ci resta che piangere

23:56 Pensavo fosse amore …invece era un calesse

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:39 Pooh, noi amici per sempre

00:46 Tg5

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:26 Sing

23:41 Sing 2 – Sempre piu’ forte

01:45 Ciak Speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Deep Impact

23:25 Il negoziatore

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:40 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Un sogno in affitto

NOVE

20:10 I migliori Fratelli di Crozza

21:30 Natale nel paese delle meraviglie

23:15 Un Natale su misura

00:50 Un Principe per Natale

20 — Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:11 Vanguard – Agenti speciali

23:26 Hunter’s Prayer – In fuga

01:08 Supergirl

Rai 4

20:27 Seal Team S7E10 L’ultima parola

21:19 Fuori in 60 secondi

23:15 4×4

00:52 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Crisis

23:27 Delitto perfetto

01:36 Boyhood

Rai 5

20:45 Essere Maxxi – Letizia Battaglia

21:15 Il sindaco del rione Sanità (1964)

23:50 Jules Verne (Biennale Musica)

00:43 Rock Legends: Ray Charles

01:06 Rai News Notte

01:08 Art Night Pta 16 – Lucio Fontana

Rai Movie

21:10 La Befana vien di notte

22:50 La Befana vien di notte 2 – Le Origini

00:40 Charlot – Chaplin

Rai Premium

21:20 Il giro del mondo in 80 giorni – S1E7

22:10 Il giro del mondo in 80 giorni – S1E8

23:00 Cefalonia

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Le Dolci zie

23:00 Il gioco di Silvia

00:25 Prostituzione in Corea – Una realtà nascosta

Twentyseven

21:11 Nient’altro che guai

23:03 Molto incinta

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Peter Pan

23:00 La cura del Natale

00:35 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Boston Legal

La 5

20:16 Endless Love

21:10 Cantina Wader – Il nuovo cammino

23:00 Tutto per una canzone

00:35 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

21:30 Il Dottor Alì

00:20 Body Bizarre

Cine34

21:00 Fantozzi – Il ritorno

22:52 Fantozzi 2000 – La clonazione

00:47 Dottor Jekyll e gentile signora

Focus

20:31 Cose di questo mondo

21:26 Pompei: le nuove verità

22:37 Le sette meraviglie del mondo antico

23:49 Speciale – Myth – The seven greatest riddles

00:54 Kosmos – L’universo degli antichi e dei moderni

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

22:55 Vera

00:45 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:09 The Mentalist

21:02 Maigret e l’uomo dalla doppia vita

22:51 Poirot

00:57 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:21 2 Broke Girls

21:15 Contagious

23:03 Autopsy

00:42 Holly e Benji Forever

DMAX

20:30 Affari al buio: che colpo Barry!

21:20 America Latina: le frontiere del crimine

22:55 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Simone Cristicchi

20:30 Passato e Presente – L’Italia di Totò

21:10 Ratataplan

22:45 L’onda lunga – Storia straordinaria di un’associazione

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

