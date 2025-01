Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Cenerentola

23:20 TG1 Sera

23:25 TV7

00:35 Cinematografo

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Storie di donne al bivio Prima serata

00:25 Love Game, il gioco dell’amore – Christmas Edition

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Tullio De Piscopo

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6605

21:25 Tremila anni di attesa

23:05 Mare Aperto. Missioni in prima linea – S1E3

23:55 TG3 Sera

00:12 Meteo 3

00:15 O anche no – Puntata del 29/12/2024

Rete 4

20:29 4 di sera

21:32 Beast – PrimaTv

23:35 E’ complicato

01:51 Tg4 – Ultima ora

Canale 5

21:59 Supercoppa Italiana Live

22:57 Una famiglia perfetta

01:08 Tg5

01:54 Ciak Speciale

Italia 1

20:37 NCIS – Unità Anticrimine

21:28 Un’impresa da Dio

23:27 Una settimana da Dio

01:24 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 In Viaggio con Barbero

23:15 Arance e martello

01:15 Tg La7

TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Un Natale sui pattini

23:15 Il Natale di Jess

01:05 Un Natale a colori

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 I migliori Fratelli di Crozza

23:00 Oblivion – Ti sfascio una canzone

00:40 I migliori Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:18 THE BIG BANG THEORY

21:15 Hunter’s Prayer – In fuga

23:02 Live! – Corsa contro il tempo

00:54 Supergirl

Rai 4

20:34 Criminal Minds IX ep.10

21:20 White House Down – Sotto assedio

23:32 The Northman

01:49 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:14 Hereafter

23:42 Dove osano le aquile

Rai 5

20:17 Under Italy: I sotterranei di Trieste – S2E1

21:14 La Bohème (di Mario Martone)

23:06 Little Satchmo, la figlia segreta di Louis Armstrong

00:00 Decades Rock: Cyndi Lauper & Friends

01:17 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Una commedia sexy in una notte di mezza estate

22:45 Botte di Natale

00:20 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Il giro del mondo in 80 giorni – S1E5

22:15 Il giro del mondo in 80 giorni – S1E6

23:00 I Vicerè

01:10 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Castelli di carte

23:05 Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio

00:35 Sex diaries

01:40 Porn Inc.

Twentyseven

21:17 Molto incinta

23:48 Cantando sotto la pioggia

01:43 Una mamma per amica: Di nuovo insieme

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 The Chosen

23:20 Il Vangelo Più Antico Del Mondo

00:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 La mia amica speciale 2

23:15 12 volte Natale

La 5

20:09 Endless Love

21:09 Tutto per una canzone

22:54 Una storia di Natale 2

00:28 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:25 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

22:55 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:10 A Capodanno tutti da me

22:43 Selvaggi

00:24 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

Giallo

21:10 Cherif

23:20 Tandem

01:30 Shetland

TOP Crime

20:08 The Mentalist

21:02 Chicago P.D.

22:48 Law & Order: Organized Crime

00:29 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:19 Due uomini e 1/2

21:15 Autopsy

22:58 Gremlins 2 – La nuova stirpe

01:03 I cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Avamposti – Nucleo Operativo

00:00 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

01:55 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Eleonora di Toledo, Patrona e “Fattoressa” – 10/01/2022

21:10 Le Ragazze – Puntata del 24/04/2023

23:05 Donne di Campania. Tina Pica (pt.4)

00:00 Lavinia e Artemisia donne e pittrici del `600

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – Eleonora di Toledo, Patrona e “Fattoressa” – 10/01/2022

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio