Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 31 dicembre 2024:

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 31 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 31 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 L’Anno che Verrà

Rai 2

20:30 Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 TG2

21:20 Gli Aristogatti

22:45 I Mitchell contro le macchine

00:40 Aladdin (2019)

Rai 3

20:00 Via Dei Matti n°0 – Groove

20:30 Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:05 Il Piccolo Diavolo

22:50 RaiNews24

23:00 Meteo 3

23:05 Venti24diguerra – Blob

Rete 4

20:27 4 di sera

20:30 Messaggio del presidente della repubblica

20:45 4 di sera

21:23 Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco

23:42 Innamorati cronici

Canale 5

20:01 Tg5

20:29 Messaggio del presidente della repubblica

20:54 Capodanno in musica

01:56 Ciak Speciale

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 Independence Day

00:10 Blade Runner

LA7

20:00 Tg La7

20:55 Indovina chi viene a cena?

23:00 Sabrina

01:15 Caccia al ladro

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Il bacio di mezzanotte

23:10 Un buon proposito

00:50 Un principe sotto l’albero

NOVE

20:20 Cash or Trash – Xmas Edition

21:30 Tutti cantano i Queen

00:45 Queen – Hungarian Rhapsody Live in Budapest

20 — Venti

20:21 THE BIG BANG THEORY

21:11 Watchmen

00:13 V per Vendetta

Rai 4

20:33 Criminal Minds IX ep.8

21:18 Poliziotti di riserva

23:06 Wonderland – Puntata del 26/12/2023

23:29 The Voices

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:14 The Prestige

23:41 Magic in the moonlight

Rai 5

20:16 Under Italy – S1E6

21:15 Concerto di San Silvestro con la Südtirol Filarmonica

22:20 Chaconne supra a sciara

22:44 The Staggering Girl

23:21 Decades Rock: Cyndi Lauper & Friends

00:37 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!

Rai Movie

21:10 Valerian e la città dei mille pianeti

23:25 Facciamo l’amore

01:35 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Cime tempestose – 1^ Parte

23:05 Cime tempestose – 2^ Parte

01:00 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Dracula di Bram Stoker

23:35 Jezabel

Twentyseven

21:10 American Pie 2

23:02 American Pie – Il matrimonio

00:33 American Pie: Ancora insieme

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 Messaggio del presidente della Repubblica

20:45 TG 2000

21:00 Santa Messa in occasione della marcia nazionale della Pace

22:30 La tenda rossa

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 L’amore non dorme mai

23:20 Cupido a Natale

La 5

20:37 Endless Love

21:07 Mi sono perso il Natale

22:42 Grande Fratello

01:53 Elisa di Rivombrosa – Parte seconda

Real Time

20:30 Casa a prima vista

22:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Febbre da cavallo – La Mandrakata

22:53 In questo mondo di ladri

00:31 Il grande botto

Focus

20:16 Inside the factory – PrimaTv

21:26 Segreti sotterranei – PrimaTv

23:16 Alieni: I casi riaperti

Giallo

21:10 C’era Una Volta Il Natale Di Murdoch

23:10 Jacobs: un veterinario per agente

TOP Crime

20:11 The Mentalist

21:02 FBI: Most Wanted

22:41 Law & Order: Organized Crime

23:27 C.S.I. – Scena del crimine

00:55 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:25 THE BIG BANG THEORY

23:18 One Piece

DMAX

20:20 Nudi e crudi

23:10 WWE Smackdown

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Bellissime: la storia di Miss Italia – 17/05/2022

21:10 Io sono Venezia

22:00 1939-1945. La II Guerra Mondiale – L’Europa alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale

22:50 Il racconto della TV: 1954

23:50 Radiocorriere delle feste pt 17

00:25 Rai News Notte

00:30 setTANTArai pt50

00:35 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta)

