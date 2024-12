Si è tenuta nella giornata di ieri, 30 dicembre 2024, l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Velletri dell’anno 2024.

Consiglio comunale a Velletri: ecco cosa è emerso

Nella stessa c’è stata l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’Amministrazione Cascella per il periodo 2025-2027, nonché l’approvazione del programma triennale delle Opere Pubbliche, con relativo elenco annuale 2025.

“Un importante traguardo, che permetterà all’Amministrazione Comunale di continuare a garantire tutti i servizi dei quali i cittadini necessitano e di lavorare a pieno regime per dare risposta alle necessità della nostra comunità” – ha dichiarato il Sindaco Ascanio Cascella – “Sarà garantito sostegno alle fasce di popolazione più fragili, promuovendo azioni per un ausilio concreto. Allo stesso tempo sosterremo importanti investimenti per rendere Velletri più efficiente e attrattiva”.

Tra i vari punti all’ordine del giorno, c’è stata anche l’approvazione anche per una modifica al DUP (documento unico di programmazione) del 2025 – 2027.

Annunciato, inoltre, che a breve ci sarà l’avvio del servizio notturno per la farmacia Comunale 2.

“Colgo l’occasione per rinnovare a tutti i cittadini di Velletri i miei migliori auguri per un felice e sereno anno nuovo”. – Ha concluso il Sindaco.