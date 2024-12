Velletri, adeguamento sismico Scuola media De Rossi: l’Istituto non chiuderà﻿

La delibera approvata in Giunta rappresenta un passo significativo per la Scuola De Rossi, un istituto che si distingue per l’impegno e la dedizione della dirigente, la Professoressa Isabella Pitone e del corpo docente.

I dettagli

Con l’approvazione del progetto e del bando del Ministero, che si concentrano sull’importanza di garantire un ambiente scolastico adeguato e stimolante per gli studenti, si avvieranno dei lavori di adeguamento sismico della scuola media Scuola De Rossi.

“È fondamentale riconoscere l’attenzione che dobbiamo rivolgere alle scuole, luoghi primari di formazione e crescita. Questa iniziativa rappresenta un intervento necessario, nonostante le sfide che comporta in termini di bilancio comunale. La Scuola De Rossi è molto frequentata e apprezzata dalla comunità e ciò è un chiaro segnale del buon lavoro svolto negli anni”, ha commentato il Sindaco, Ascanio Cascella.

È importante sottolineare che, nonostante la mancanza della palestra, le attività sportive continuano a svolgersi regolarmente presso il campo sportivo e la struttura Polivalente. Infatti, il progetto prevede un nuovo volume per la palestra, che diventerà, quindi, di nuovo fruibile.

“Intendo rassicurare famiglie e studenti riguardo le voci circa una possibile chiusura della scuola durante i lavori. Infatti, la chiusura non avverrà in quanto l’istituto scolastico rimarrà operativo senza interruzioni delle attività didattiche. Inoltre, desidero esprimere il mio apprezzamento a tutti i plessi scolastici di Velletri, nelle figure dei Dirigenti scolastici e degli insegnanti che lavorano per il futuro dei nostri ragazzi, garantendo un’istruzione e un’educazione di qualità”, ha concluso il Sindaco.