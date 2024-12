Roma Capodarte 2025: oltre 100 eventi gratuiti per iniziare l’anno con magia

Il 1 gennaio 2025, Roma si prepara ad accogliere il nuovo anno con un ricchissimo programma di oltre 100 eventi gratuiti che abbracceranno musica, teatro, danza, cinema, letteratura e una miriade di attività per bambini e famiglie. Un’opportunità straordinaria per vivere la Città Eterna in modo unico e coinvolgente.

Ecco tutti gli eventi

Il 1 gennaio 2025, la Circus Academy Fusion porterà la sua magia nel VI Municipio di Roma, presentando due straordinari spettacoli a Torre Angela e Ponte di Nona. Acrobati, giocolieri, contorsionisti e attori si esibiranno in un’avvincente performance di due ore, accompagnati da una banda folkloristica che coinvolgerà il pubblico con majorette e personaggi natalizi. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per ridurre le distanze tra periferia e centro, promuovendo la partecipazione e l’inclusione tra tutte le realtà della capitale.

Inoltre, il Parco Leonardo Sinisgalli si trasformerà in un mondo magico con “La Favola dello Schiaccianoci”. Alle ore 14.30, i giocattoli prenderanno vita in un’esplosione di acrobazie, clownerie, danza e illusionismo, rendendo omaggio a una delle storie più celebri della tradizione natalizia. Nello stesso orario, in via Celio Caldo, il pubblico potrà divertirsi con “Il Grinch”, una creatura verde e scontrosa che odia il Natale, ma che, attraverso le sue avventure, offre una significativa lezione di amore e accettazione.

Questi spettacoli sono curati dalla Circus Academy Fusion, una realtà straordinaria nata nella Regione Lazio dall’unione tra il Centro di produzione di Alberto Longo e Gaetano Montico. Questa accademia rappresenta un simbolo di libertà, arte spontanea e inclusività, con l’obiettivo di portare il mondo del circo e delle arti performative a un pubblico sempre più vasto. La loro missione è creare esperienze ludico-creative che uniscano le arti circensi classiche e contemporanee, rendendole accessibili a tutti.

In questo spirito di festa e comunità, auguriamo a tutti buone feste e un felice anno nuovo!

Foto di repertorio