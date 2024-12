Roma, si perde per le strade del centro: paura per un 15enne

Grazie alla tempestività di intervento di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio è stato possibile ritrovare un ragazzo di 15 anni, originario del Friuli Venezia Giulia che, nel pomeriggio di sabato, si era perso mentre si trovava in visita nella Capitale con la propria famiglia.

La vicenda

Il giovane, affetto da alcuni disturbi cognitivi, era salito improvvisamente ed erroneamente su un autobus del trasporto pubblico della linea 30, mentre si trovava alla fermata di via Petroselli insieme ai familiari, i quali accortisi della fulminea azione del figlio, avevano tentato di fermare il bus, che però era ormai ripartito.

Dopo aver cercato invano il proprio figlio nelle varie località percorse dal mezzo pubblico e aver allertato il 112 per diramare la notizia della sua scomparsa, i genitori, ancora alla ricerca disperata del 15enne, hanno esposto l’accaduto ad alcuni agenti della Polizia Locale, incontrati in zona Testaccio, mentre erano in servizio di vigilanza a contrasto dei fenomeni legati alla “malamovida”.

Appresi i fatti, la pattuglia si è subito prodigata nella ricerca del ragazzo, rintracciandolo nei pressi dell’Aventino. Il giovane, spaventato e infreddolito, è stato tranquillizzato dagli agenti e accolto a bordo dell’auto di servizio per farlo scaldare, avvisando, nel contempo, i genitori che in breve tempo hanno potuto così riabbracciare il figlio.