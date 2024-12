Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Questi fantasmi!

23:30 TG1 Sera

23:35 Premio Luchetta “Bambini senza Nome” del 07/12/2024

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Classici Disney – Paperino sonnambulo

21:08 Classici Disney – Costruttori di barche

21:15 Classici Disney – Vacanze hawaiane

21:35 Raiduo con Ale & Franz

23:35 90°… del Lunedì del 29/12/2024

00:35 Speciale Un anno di Sport 2024

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Paolo Benvegnù

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6601

21:20 La Valanga Azzurra

23:00 TG3 Sera

23:10 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:31 Assassinio sul Nilo – PrimaTv

00:07 The Equalizer

00:50 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:35 Grande Fratello

01:41 Tg5

Italia 1

20:30 NCIS – Unità Anticrimine

21:20 Il Cavaliere Oscuro

00:25 Sport Mediaset Monday Night

00:58 E-Planet

01:28 Drive Up

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La Torre di Babele

22:50 Berlinguer ti voglio bene

00:45 Tg La7

00:55 In Onda

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Beata te

23:30 Rosanero

01:30 Un Natale per due

NOVE

20:15 Cash or Trash – Xmas Edition

21:30 Little Big Italy

00:45 Il ciclo della vita

20 — Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:12 Rhythm Section

23:20 Baywatch

Rai 4

20:35 Criminal Minds IX ep.7

21:19 Seal Team VII ep.9

22:04 Seal Team VII ep.10

22:56 Special Forces – Liberate l’ostaggio

00:49 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:18 Point Break – Punto di rottura

23:37 Burn After Reading – A prova di spia

Rai 5

20:15 Under Italy – S1E5

21:17 La pelle dell’orso

22:45 Sciarada – Il circolo delle parole – L’atlante che non c’è: Il mondo di Pinocchio. Un luna park per indigenti

23:41 Alicia Keys Live in Los Angeles

00:38 Christmas at Graceland – Natale a Graceland

01:18 Rai News Notte

Rai Movie

20:55 Stanlio e Ollio – La battaglia del secolo

21:10 Bandolero!

23:05 Giù la testa

Rai Premium

21:20 Tutti i padri di Maria – 1^ Parte

23:05 Tutti i padri di Maria – 2^ Parte

01:05 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Appuntamento al parco

23:10 Sex Toys: Una passione senza tempo

00:10 JoyRide – Proteggila. Il profilattico al femminile

Twentyseven

21:11 Scemo & più scemo

23:06 Le riserve

01:09 A-team

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Bach – Il miracolo della musica

23:00 Dipinti di Dio

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Bull

00:50 Cantando sotto il vischio

La 5

20:08 Endless Love

21:07 Miracolo nella 34a strada

23:11 Ragazze nel pallone – Lotta finale

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

00:20 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:00 Io speriamo che me la cavo

22:50 Vi racconto

22:57 Piper

Focus

20:19 Inside the factory – PrimaTv

21:30 Kalahari – Land of secret alliances

23:34 Speciale Etna 1992: il giorno che l’uomo domò il vulcano

00:36 Il supervulcano di Yellowstone

Giallo

21:10 Tom e Lola

23:10 Capitaine Marleau

01:10 The Chelsea Detective

TOP Crime

20:11 The Mentalist

21:02 C.S.I. – Scena del crimine

22:47 Law & Order: Organized Crime

Italia 2

20:02 Due uomini e 1/2

21:25 One Piece – PrimaTv

23:30 THE BIG BANG THEORY

01:47 I cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Abelardo e Eloisa. Lettere tra amore e filosofia – 11/03/2024

21:10 Cronache eroiche – Garibaldi. I Mille e dopo

21:50 a.C.d.C. L’invenzione del lusso alla francese

22:50 Cronache di terra e di mare – Andrea Doria. Genova e il suo principe

23:25 Anno Santo Pellegrini nella storia

00:15 Rai News Notte

00:20 setTANTArai pt49

00:25 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:09 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio