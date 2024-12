Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Uno sguardo dal cielo

23:45 TG1 Sera

23:50 Speciale Tg1 – Faber, ironia e poesia

01:00 Binario 2

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Una famiglia mostruosa

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:20 TG3 Sera

23:30 Meteo 3

23:35 112 – Le notti del Radio Mobile

00:25 Io vivo altrove!

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:25 Zona bianca

00:35 City of angels – Città degli angeli

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Paperissima Sprint

21:29 Riassunto – Tradimento

21:31 Tradimento – PrimaTv

23:58 Anteprima – Tradimento

00:01 Pressing

Italia 1

20:28 NCIS – Unità Anticrimine

21:20 Batman Begins

00:00 Inception

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Revenant – Redivivo

00:00 Tg La7

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Un messaggio per Natale

23:10 Un Natale per rinnamorarsi

NOVE

20:05 Little Big Italy

21:30 Che tempo che fa – Best of

20 — Venti

21:12 Baywatch

23:31 Mr. Nice Guy

Rai 4

21:21 The Misfits

22:54 Parker

00:54 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Elizabeth – The Golden Age

23:17 L’altra donna del Re

01:28 Austin Powers – La spia che ci provava

Rai 5

20:13 Rai News Giorno

20:17 Rai5 Classic pt 26

20:46 Essere Maxxi – Piero Lissoni

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E18

23:04 Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet

00:45 Rai News Notte

00:48 Tuttifrutti – 2024- 2025 – Puntata 14

Rai Movie

21:10 I tre moschettieri

23:00 Ayla – La figlia senza nome

01:05 Manhattan

Rai Premium

21:10 Violetta – 1^ Parte

22:55 Violetta – 2^ Parte

Cielo

20:10 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 Son of a Gun

23:20 Mia moglie, un corpo per l’amore

Twentyseven

21:17 Le riserve

23:29 Casa, dolce casa?

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Soul

21:40 La cura del Natale

00:50 Un bambino di nome Gesù

LA7d

20:10 Padre Brown

21:00 Miss Marple – Sento i pollici che prudono

22:50 Miss Marple – Un messaggio dagli spiriti

La 5

20:41 Endless Love

21:10 La magia del Natale

Real Time

20:00 Il castello delle cerimonie

22:30 90 giorni per innamorarsi: e poi…

00:15 ER: storie incredibili

Cine34

21:10 Amici come prima

22:42 Un Natale a 5 stelle

00:25 Infelici e contenti

Focus

20:26 I grandi enigmi della storia

21:28 Freedom – Oltre il confine

00:20 Venezia – Uno sguardo dal cielo

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Tom e Lola

01:15 Tandem

TOP Crime

20:11 The Mentalist

21:02 Poirot

23:06 Maigret: c’e’ un morto in prima classe

Italia 2

20:03 2 Broke Girls

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:06 The Bay

00:42 Holly e Benji Forever

DMAX

20:25 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

21:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:20 Avamposti – Nucleo Operativo

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Beatrice del Bo

20:30 Passato e Presente – Giotto e la scoperta della realtà

21:10 Stanlio & Ollio

22:55 Le Ragazze – Puntata del 17/04/2023

00:50 Rai News Notte

00:55 setTANTArai pt.48

01:00 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio