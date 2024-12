Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Aladdin (2019)

23:40 TG1 Sera

23:45 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Storie di donne al bivio Prima serata

00:00 Love Game, il gioco dell’amore – Christmas Edition

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Simone Cristicchi

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6600

21:25 Caro Marziano – Speciale Natale

22:55 TG3 Sera

23:05 Meteo 3

23:10 Mare Aperto. Missioni in prima linea – S1E1

00:05 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:29 4 di sera

21:30 Natale a tutti i costi

23:29 Moschettieri del Re – La penultima missione

01:41 Caccia alla spia – The Enemy Within

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:37 Il conte di Montecristo – PrimaTv

23:30 Il giorno più bello del mondo

01:30 Tg5

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 Codice d’onore

00:23 Proposta indecente

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Nel nostro cielo un rombo di tuono

23:50 Stato di Grazia

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Il tempo delle mele

23:40 Il tempo delle mele 2

01:50 Delitti

NOVE

20:15 Cash or Trash – Xmas Edition

21:30 I migliori Fratelli di Crozza

23:05 Che tempo che fa

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:12 Blade: Trinity

23:34 Il Signore degli anelli – Il ritorno del Re

Rai 4

20:33 Criminal Minds IX ep.6

21:19 Sleepless – Il giustiziere

22:56 Escape Plan – Fuga dall’inferno

00:38 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:16 Invictus – L’invincibile

Rai 5

20:16 Art Night Puntata 22 – Opere avventurose

21:15 Il lago dei cigni (2024)

23:27 Alicia Keys Live in Los Angeles

00:23 David Gilmour Live at Pompei

Rai Movie

21:10 Manhattan

22:55 Single ma non troppo

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso – S2E4

23:10 Don Matteo – S14E10 – Resurrezione

01:15 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Jezabel

23:15 Legami!

01:00 Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Twentyseven

21:20 Fred Claus – Un fratello sotto l’albero

23:28 La ricerca della felicità

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 The Chosen

22:50 Il precursore

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Christmas Gym – La Festa delle Medaglie

22:45 Sognando Beckham

00:50 Mine vaganti

La 5

20:40 Endless Love

21:10 Il dono piu’ grande

23:02 Lo Schiaccianoci

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:35 Il forno delle meraviglie

22:55 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 L’allenatore nel pallone

23:05 Cult in campo: l’allenatore nel pallone40 anni dopo – PrimaTv

23:26 L’ allenatore nel pallone 2

Focus

20:09 Inside the factory – PrimaTv

21:26 Speciale Etna 1992: il giorno che l’uomo domo’ il vulcano – PrimaTv

22:24 Il supervulcano di Yellowstone – PrimaTv

23:37 Alieni: I casi riaperti

Giallo

21:10 Cherif

23:20 Tandem

01:30 The Chelsea Detective

TOP Crime

20:05 The Mentalist

21:02 Chicago P.D.

22:52 Law & Order: Organized Crime

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:14 Obbligo o verità

23:20 Gremlins

DMAX

21:20 Avamposti – Nucleo Operativo

00:05 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

01:50 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’Imperatore Commodo – 08/02/2022

21:10 Le Ragazze – Puntata del 17/04/2023

23:10 Italia: Viaggio nella Bellezza. Giorgio Vasari. Vita e Vite di un artista (pt.4)

00:05 Rai News Notte

00:10 setTANTArai pt46

00:15 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

