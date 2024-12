Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Stanotte a Roma

00:05 TG1 Sera

00:10 L’Osservatore Romano, singolarissimo giornale

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Classici Disney – Paperino, l’inverno e gli orsi

21:08 Classici Disney – I pompieri di Topolino

21:16 Classici Disney – Pluto postino

21:22 Classici Disney – Topolino giardiniere

21:35 Natale a Biltmore

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Via Dei Matti n°0 – Elena Ledda

20:55 Un posto al sole – EP6598

21:20 Il Paradiso può attendere

23:05 TG3 Sera

23:15 Meteo 3

23:20 Koza Nostra

Rete 4

21:21 Notting Hill

00:07 Love Actually – L’amore davvero

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:39 Concerto di Natale

Italia 1

21:28 Miracolo nella 34a strada

23:52 Il giardino segreto

01:53 Ciak Speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Uozzap Collezione

21:15 Parenti serpenti

23:15 Mine vaganti

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Ladyhawke

23:50 Nonno questa volta è guerra

NOVE

20:25 Cash or Trash – Xmas Edition

21:30 La Corrida

00:45 Cash or Trash – Xmas Edition

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:13 Il Signore degli anelli – Le due torri

01:44 Supergirl

Rai 4

21:21 The Princess

22:55 Alpha – Un’amicizia forte come la vita

00:28 Barely Lethal – 16 anni e spia

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:16 L’uomo che vide l’infinito

23:29 Genius

Rai 5

20:16 Under Italy – S1E2

21:14 Concerto di Natale da Assisi 2024

22:04 Alicia Keys Live in Los Angeles

23:01 Rock Legends: Ramones

23:25 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E2

00:25 A Night With Lou Reed

Rai Movie

21:10 Herbie – Il super Maggiolino

22:50 L’albero degli zoccoli

Rai Premium

21:20 The Voice Kids 3 – Finale

00:00 Natale ai Caraibi

01:45 La Squadra – S4E26

Cielo

20:15 NBA

22:45 Bruce Lee – La grande sfida

00:45 Scacco alla regina

Twentyseven

21:21 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

23:24 Un Natale esplosivo

01:16 A-Team

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 Un bambino di nome Gesù

22:30 Concerto di Natale in Cattedrale

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 The Women

23:30 Un colpo perfetto

La 5

20:42 Endless Love

21:10 Natale a Bramble House

22:58 Love affair – Un grande amore

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 La Corrida

00:45 La clinica del pus

Cine34

21:00 Indovina chi viene a Natale?

23:10 Noi che…le vacanze di Natale – PrimaTv

23:28 Ole’

Focus

20:10 Inside the factory – PrimaTv

21:27 Venezia – Uno sguardo dal cielo – PrimaTv

23:57 I tesori nascosti dei musei civici di Milano – PrimaTv

00:17 Giulio Cesare

Giallo

21:10 Jacobs: un veterinario per agente

22:55 Un felice Natale in stile Murdoch

00:50 The Chelsea Detective

TOP Crime

20:02 Poirot

21:02 Poirot: Il Natale di Poirot

23:19 C.S.I. New York

Italia 2

20:19 Due uomini e 1/2

21:14 La prima notte del giudizio

23:07 THE BIG BANG THEORY

DMAX

21:20 Videogame Hunters

22:10 Affari d’occasione

22:45 WWE NXT

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La regola di San Francesco – 06/11/2023

21:10 Rivisitare Nazareth

22:10 La nostra Raffaella

23:40 Domenica con Natale 1977: Baudo, Corrado e Arbore a colori

00:00 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità – Francesco Giuseppe. La tragedia di un imperatore

00:55 Rai News Notte

01:00 setTANTArai pt44

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

