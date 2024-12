Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 24 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

21:30 A Sua immagine Speciale – Messaggio Natalizio di Monsignor Matteo Maria Zuppi

21:45 TG 1

21:50 Le note del Natale

23:25 Nella memoria di Giovanni Paolo II

00:35 La campanella dei desideri

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Un Natale molto scozzese

22:35 Natale a passo di danza

00:00 Una famiglia sotto l’albero

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Frida Bollani

20:50 Un posto al sole

21:20 Luca

23:00 RaiNews24

23:10 Meteo 3

23:15 Le Vele Scarlatte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:31 Io speriamo che me la cavo

23:47 Troppo forte

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Il Volo – Natale ad Agrigento

00:20 Christmas at Dollywood

Italia 1

21:30 Una poltrona per due

23:58 E.T. l’extraterrestre

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Uozzap Collezione

21:15 Un marito per Cinzia

23:15 La baia di Napoli

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Un principe sotto l’albero

23:10 Un Natale da Cenerentola

NOVE

20:30 Cash or Trash – Xmas Edition

21:30 Maurizio Battista – Risate sotto l’albero

23:20 Dynamo – La notte della magia

00:45 Africa segreta

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:14 Il Signore degli anelli – La compagnia dell’Anello

01:25 Pressing 20 in rete 2024/2025

Rai 4

21:21 Iron Mask – La leggenda del dragone

23:22 Speciale Wonderland – Ribelli, sognatori e fumettisti

00:16 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:08 Walker Texas Ranger

21:14 La teoria del tutto

23:45 Creation

Rai 5

21:17 Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet

22:58 Chello ‘ncuollo

23:19 Christmas at Graceland – Natale a Graceland

00:01 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E1

01:01 Rock Legends: Lynyrd Skynyrd

Rai Movie

21:10 Incontri ravvicinati del terzo tipo

23:35 K-19

01:55 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Puccini – E1

23:05 Puccini – E2

00:55 Storie italiane

01:50 Doc Martin S9E4

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 A spasso con Bob

23:10 Il mistero del Ragnarok

Twentyseven

21:15 Un Natale esplosivo

23:13 Natale a 8 bit

01:00 A-Team

TV2000

21:30 Un bambino di nome Gesù

23:20 Natale In Casa Cupiello

LA7d

20:00 Il piccolo aiutante di Babbo Natale

21:45 Joséphine, Ange Gardien

03:15 Le parole della salute

La 5

20:06 Endless Love

21:10 Il ritorno di Prancer – La renna di Babbo Natale

22:58 Grande Fratello

Real Time

20:20 Casa a prima vista

22:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Il peggior Natale della mia vita

22:49 Soap opera

Focus

20:07 Inside the factory – PrimaTv

21:24 Slava – Storia di un lupo – PrimaTv

22:23 Alaska, la terra degli orsi

23:44 I tesori nascosti dei musei civici di Milano – PrimaTv

00:00 Meraviglie geologiche d’italia

Giallo

21:10 Un felice Natale in stile Murdoch

22:55 Mademoiselle Holmes

01:10 The Chelsea Detective

TOP Crime

20:04 The Mentalist

21:02 Law & Order: Organized Crime

21:54 Law & Order: Special Victims Unit

22:53 The Closer

00:34 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:11 Due uomini e 1/2

21:25 THE BIG BANG THEORY

23:20 One Piece

DMAX

21:20 Nudi e crudi

23:00 WWE Smackdown

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Charles De Foucauld, il fratello universale – 09/11/2023

21:10 Enrico Caruso alla conquista dell’America – Italic, carattere italiano – Puntata del 30/09/2023

22:55 Cari Amici vicini e lontani pt 12

00:05 Rai News Notte

00:10 setTANTArai pt43

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Iconologie Quotidiane. Raffaello Sanzio, Incoronazione di Carlo Magno

00:40 Passato e Presente – Charles De Foucauld, il fratello universale – 09/11/2023

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

