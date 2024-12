Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Cena di Natale

23:55 TG1 Sera

00:00 Il menù della felicità

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Classici Disney – Canto di Natale di Topolino

21:27 Classici Disney – L’albero di Natale di Pluto

21:35 Mulan (2020)

23:35 90°… del Lunedì

00:48 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Vinicio Capossela

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Il nome della rosa

23:35 TG3 Sera

23:45 Meteo 3

23:50 O anche no

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarta Repubblica

00:56 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:36 Grande Fratello

01:40 Tg5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:28 Attacco al potere: Paris Has Fallen – PrimaTv

23:13 Cold Case – Delitti irrisolti

00:06 Sport Mediaset Monday Night

00:43 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La Torre di Babele

22:40 Barbero risponde

23:10 La7 Doc

01:10 Tg La7

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 I tre moschettieri – D’Artagnan

23:55 Un Natale con i fiocchi

NOVE

20:20 Cash or Trash – Xmas Edition

21:30 Little Big Italy

01:05 Indocina da scoprire

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:14 La furia dei Titani

23:16 Ocean’s 8

01:27 Supergirl

Rai 4

20:33 Criminal Minds IX ep.5

21:19 Seal Team S7E7

22:06 Seal Team S7E8

22:51 The Ambush

00:43 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:09 Walker Texas Ranger

21:14 Burn After Reading – A prova di spia

23:16 Quella sporca dozzina

Rai 5

20:19 Ghost Town: Gairo (Sardegna) – E8

21:13 Da domani mi alzo tardi

22:52 Sciarada Il circolo delle parole – L’atlante che non c’è-In Sardegna con Grazia Deledda

23:48 La storia di Freddie Mercury in dieci scatti

00:41 Rai 5 Classic – Puntata 66

Rai Movie

21:10 Fango, sudore e polvere da sparo

22:50 C’era una volta il West

01:55 Segni particolari: bellissimo

Rai Premium

20:20 I Medici – S3E8 – Il destino della città

21:20 Natale ai Caraibi

22:55 Hotel Portofino – S3E5 – Episodio 5

23:50 Hotel Portofino – S3E6 – Episodio 6

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Maria Montessori – La Nouvelle Femme

23:25 Autumn in New York

Twentyseven

21:15 Natale a 8 bit – PrimaTv

23:15 Il piccolo principe

01:09 A-Team

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 La Bibbia

00:15 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Bull

00:50 Cougar Town

La 5

20:43 Endless Love

21:10 My Best Friend’s Christmas

23:03 Ragazze nel pallone 4

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

00:20 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:00 10 giorni con Babbo Natale

22:57 Vi racconto

23:04 A Natale mi sposo

Focus

20:10 Inside the factory – PrimaTv

21:26 Oltre i confini del sistema solare: Storia del programma Voyager – PrimaTv

22:42 Sopra di noi, solo il cielo stellato

00:17 Ettore Majorana: L’enigma di un genio scomparso

Giallo

21:10 Tom e Lola

23:15 Capitaine Marleau

TOP Crime

20:01 The Mentalist

21:02 C.S.I. – Scena del crimine

22:55 Law & Order: Organized Crime

00:35 Poirot

Italia 2

20:09 Due uomini e 1/2

21:25 One Piece – PrimaTv

23:30 THE BIG BANG THEORY

01:32 I cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Cleopatra – 21/02/2022

21:10 Cronache eroiche – Garibaldi. I due mondi

21:50 Anno Santo Pellegrini nella storia

22:45 Cronache di terra e di mare I popoli del mare. Enigma mediterraneo

23:20 Che magnifica impresa – La pasta – 17/12/2024

00:10 Rai News Notte

00:15 setTANTArai pt42

00:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

