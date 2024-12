Zagarolo, disagi con l’acqua domani: info e dettagli

Zagarolo – Disagi con l’acqua nella giornata di domani, 23 dicembre 2024: ecco tutti i dettagli riportati dal portale di Acea.

Info e dettagli

“Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, lunedì 23 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 16:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Zagarolo.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Nenni;

via Poliziano;

via Carducci;

via Metastasio;

via Alfieri;

via Manzoni;

via Togliatti;

via Muro Pizzuto;

via Fontanile delle Zinne;

via Alighieri;

via Ponte della Cecara;

via Petrarca.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile per l’intera durata dei lavori in via Alfieri angolo via Muro Pizzuto.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 80013033.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800130335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio”, è quanto riportato dal portale di Acea.

