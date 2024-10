I Carabinieri della Stazione di Colonna hanno arrestato un 27enne di Prato, senza occupazione, gravemente indiziato dei reati di rapina e atti persecutori contro l’ex compagna.

Zagarolo, non accetta la fine della relazione: minaccia con un coltello l’ex compagna

La vicenda

I militari, a seguito di una chiamata giunta al numero di emergenza 112, sono intervenuti presso un’abitazione a Zagarolo, dove una donna ha raccontato ai Carabinieri di essere vittima di molteplici comportamenti molesti da parte del suo ex compagno, il quale non accettava la fine della loro relazione e dopo averle strappato dalle mani il cellulare, con un coltello a serramanico l’avrebbe minacciata riferendo inoltre di divulgare in rete, foto e video sessualmente espliciti, se non avesse accettato di ritornare insieme.

La donna ha inoltre denunciato ai Carabinieri, di soffrire di un perenne stato d’ansia dovuto a tali comportamenti vessatori, che avrebbero cambiato le proprie abitudini di vita.

Per questo motivo, i Carabinieri hanno subito bloccato e arrestato l’uomo che si trovava ancora all’interno dell’appartamento.

Il 27enne, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo, è stato condotto presso il Tribunale di Tivoli, ove, a seguito della convalida dell’arresto, è stata disposta per lui, la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522