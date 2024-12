Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 22 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 BellaFesta per Fondazione Telethon

23:40 TG1 Sera

23:41 BellaFesta per Fondazione Telethon

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:20 TG3 Mondo

23:45 Meteo 3

23:50 112 – Le notti del Radio Mobile

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:24 Zona bianca

00:38 About a Boy – Un ragazzo

Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Paperissima Sprint

21:29 Riassunto – Tradimento

21:32 Tradimento – PrimaTv

00:02 Pressing

Italia 1

20:30 NCIS – Unità Anticrimine

21:20 Sono Lillo – PrimaTv

01:26 I Griffin

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Qualcosa è cambiato

23:45 Era mio padre

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Il Natale della porta accanto

23:15 Previsioni per Natale

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:45 Che tempo che fa – Il tavolo

01:15 I migliori Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:09 Ocean’s 8

23:30 First strike

01:15 Supergirl

Rai 4

20:34 Castle VIII ep.19

21:20 Walter

22:58 John Wick 3 – Parabellum

Iris

21:13 Elizabeth

23:50 Maria Regina di Scozia

Rai 5

20:23 Rai News Giorno

20:26 Rai 5 Classic – Puntata 5

20:50 Movie Mag – Puntata del 18/12/2024

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E17

22:31 Il prezzo dell’arte

00:45 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Robin Hood – L’origine della leggenda

23:05 La cena di Natale

00:40 Interiors

Rai Premium

20:15 La Ladra – S1E5 – L’amico sconosciuto – Un ignobile ricatto

21:20 Il destino di un principe

23:20 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E70

00:05 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E71

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Welcome to the Punch – Nemici di sangue

23:25 Animali feriti

01:05 La cultura del sesso

Twentyseven

21:15 Il piccolo principe

23:15 Tutto in una notte

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Soul

21:40 Tutti insieme appassionatamente

00:50 Un amico molto speciale

LA7d

20:10 Padre Brown

21:00 Miss Marple

22:50 Miss Marple – Il terrore viene per posta

La 5

20:11 Endless Love

21:10 Last Christmas

23:14 Amici di Maria

Real Time

20:00 Il castello delle cerimonie

22:30 90 giorni per innamorarsi: e poi…

00:15 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Un Natale a 5 stelle

22:56 Con tutto il cuore

00:54 Scusate il ritardo

Focus

20:27 I grandi enigmi della storia

21:26 Freedom – Oltre il confine

00:58 Rottnest island: Il regno dei quokka

Giallo

21:10 Mademoiselle Holmes

23:10 Tom e Lola

01:10 Tandem

TOP Crime

20:04 The Mentalist

21:02 Poirot

23:15 Maigret e le due sorelle

Italia 2

20:18 2 Broke Girls

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:18 Blu profondo 3

DMAX

20:30 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

21:35 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:25 I due Escobar

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Stefania Colafranceschi

20:30 Passato e Presente – Gli Ebrei di Salonicco – 06/12/2023

21:10 L’ufficiale e la spia

23:15 Le Ragazze – Puntata del 10/04/2023

01:10 Rai News Notte

01:15 setTANTArai pt41

01:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio