Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 dicembre 2024:

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Ballando con le Stelle

23:55 TG1 Sera

23:59 Ballando con le Stelle

01:10 La vita è meravigliosa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera

23:10 90°… del Sabato

00:10 TG2 Storie. I racconti della settimana –

00:54 Meteo 2

01:00 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 MelonMuk – Blob

20:20 Antonia – S1E1

20:45 Antonia – S1E2

21:10 Sapiens, un solo pianeta

23:55 TG3 Mondo

00:10 TG3 Agenda del Mondo

00:15 Meteo 3

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:30 Assassinio sull’Orient Express

23:55 Fire Down Below – L’inferno sepolto

01:53 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:01 Tg5

20:30 Striscia la notizia

21:40 Improvvisamente Natale – PrimaTv

23:53 Natale a Bramble House

Italia 1

20:31 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Il Grinch

23:14 Gremlins

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Best. In altre parole… Ancora

23:40 Gazzetta Sports Awards 2024

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:55 Bruno Barbieri – 4 Hotel

01:20 Just Friends – Solo amici

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Un Principe per Natale

23:20 Il segreto di Natale

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:12 First strike

23:01 Blade II

Rai 4

20:30 Seal Team S7E6

21:21 Escape Plan – Fuga dall’inferno

23:06 Conan il Barbaro

Iris

21:13 Delitto perfetto

23:22 Sotto il segno del pericolo

Rai 5

20:05 Rai 5 Classic pt 38

20:38 Save the Date 2022-2023. Siamo Amore

21:15 La paura numero uno (1964)

23:19 La notte di San Nicola

00:16 Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here

01:17 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Nuovo Cinema Paradiso

00:10 I cannoni di Navarone

Rai Premium

21:20 Don Matteo – S14E10 – Resurrezione

23:10 Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso – S2E3

01:10 La Squadra – S4E24

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Scacco alla regina

23:10 Thank you for supporting the arts

00:35 E-rotic: viaggio nel cyber-porn

Twentyseven

21:12 Tutto in una notte

23:24 Dave – Presidente per un giorno

01:26 A-Team

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

21:15 Gli eroi del Natale

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Boston Legal

La 5

20:14 Endless Love

21:10 Cantina Wader – Segreto di famiglia

22:58 Il mestiere della vita

Real Time

20:05 Il forno delle meraviglie

21:30 Il Dottor Alì

00:15 Body Bizarre

Cine34

21:00 Fantozzi in Paradiso

22:52 Una famiglia perfetta

01:11 Tutta colpa del paradiso

Focus

20:34 Cose di questo mondo

21:26 Giulio Cesare – PrimaTv

22:24 I grandi enigmi della storia

23:32 Oceani: creature bizzarre

00:29 Meraviglie del Pacifico

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:10 Vera

TOP Crime

20:05 The Mentalist

21:02 Maigret e le due sorelle

22:55 Poirot

Italia 2

20:19 The Goldbergs

21:15 Blu profondo 3

23:13 Split

DMAX

20:25 Affari al buio: che colpo Barry!

21:20 Saturday Night’s Main Event

23:35 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Massimo Castoldi

20:30 Passato e Presente – La Francia di Charles De Gaulle

21:10 Aspromonte – La terra degli ultimi

22:35 Storia di un italiano – Terza puntata

23:25 ’14-’18 Storie della Grande Guerra – Luca Comerio. L’uomo con la macchina da presa

23:50 I tre ordini della società medievale

23:55 EVENTI Chi sceglie i giocattoli?

00:00 Rai News Notte

00:05 setTANTArai pt40

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

