Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 dicembre 2024:

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Voice Kids 3 – Finale

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Dichiarazioni di voto sul Disegno di Legge di Bilancio 2025-2027

22:30 Io sono Babbo Natale

00:20 Tango

01:43 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob –

20:15 Via Dei Matti n°0 – Richard Galliano

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6595

21:20 FarWest

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 TG- Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:18 Quarto grado

00:56 Caccia alla spia – The Enemy Within

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:39 Il patriarca – seconda stagione – PrimaTv

00:02 12 Giorni di regali

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 Interstellar

00:50 Ex Machina

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live Best

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 No Time to Die

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

20 — Venti

20:18 THE BIG BANG THEORY

21:13 Blade II

23:36 Bumblebee

Rai 4

20:33 Criminal Minds IX ep.4

21:19 John Wick 3 – Parabellum

23:27 Castle Falls

00:57 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:14 Un mondo perfetto

23:57 La notte brava del soldato Jonathan

Rai 5

20:22 Ghost Town: Poggioreale (Sicilia) – E7

21:18 Adriana Lecouvreur (Teatro Comunale di Bologna)

23:32 La storia di Freddie Mercury in dieci scatti

00:24 Quando mi prende una canzone

Rai Movie

21:10 Interiors

22:45 The Last Witch Hunter

00:30 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 I Medici – S3E6 – Un uomo senza importanza

21:20 Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso – S2E3

23:15 Don Matteo – S14E8 – Il dono

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Animali feriti

23:10 Tra le gambe

Twentyseven

21:13 Dave – Presidente per un giorno

23:21 Colazione da Tiffany

01:33 A-Team

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

21:15 The Chosen

23:00 Effetto Notte – TV2000

23:30 La compieta preghiera della sera

23:55 Santo Rosario

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Natale alle Hawaii

23:20 Cupido a Natale

01:05 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:13 Uomini e donne

21:38 Il mestiere della vita

23:30 Uomini e donne

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Il forno delle meraviglie

22:55 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 La fidanzata di papà

22:54 Il mammone

00:47 Ciak Speciale

Focus

20:32 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:27 Meraviglie geologiche d’italia – PrimaTv

22:42 Nati sulle montagne rocciose

23:55 Alieni: I casi riaperti

01:41 Drive Up

Giallo

21:10 Cherif

23:35 Tandem

01:45 Jacobs: un veterinario per agente

TOP Crime

20:05 The Mentalist

21:02 Chicago P.D.

22:50 Law & Order: Organized Crime

Italia 2

20:14 Due uomini e 1/2

21:14 Split

DMAX

21:20 I due Escobar

23:35 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

01:25 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Roma 1300 il Primo Giubileo

21:10 Le Ragazze – Puntata del 13/04/2024

23:10 Napoleone II. Il grande zero

23:55 Tv7. Il Natale per ognuno

00:00 Rai News Notte

00:05 setTANTArai pt39

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

