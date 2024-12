Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Sarà Sanremo

00:10 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The New Toy

23:20 Storie di donne al bivio Mercoledì

00:25 NYCanta – Festival della Musica Italiana di New York – XVI edizione – Seconda puntata

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Ana Carla Maza

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6593

21:20 Chi l’ha visto?

01:00 Meteo 3

01:05 TG- Magazine

Rete 4

20:07 La Promessa – PrimaTv

20:29 4 di sera weekend-

21:23 Fuori dal coro

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:35 Andrea Bocelli 30: The celebration

23:59 Tg5

00:43 Le vere luci del Natale

Italia 1

20:27 Coppa italia live-, 20

20:59 Roma – Sampdoria

23:04 Coppa italia live-, 21

23:55 Ti stimo fratello

01:50 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Mala. Banditi a Milano

01:00 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:30 100% Italia

21:35 Autumn in New York

23:30 Just Friends – Solo amici

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 La Corrida

00:35 Don’t Forget the Lyrics

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:11 xXx – Il ritorno di Xander Cage

23:14 Scontro tra Titani

01:13 Supergirl

Rai 4

20:34 Criminal Minds IX ep.2

21:21 Conan il Barbaro

23:34 Fargo S5E9

00:23 Fargo S5E10

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:13 Apollo 13

23:56 Dark Shadows

Rai 5

20:17 Ghost Town: Romagnano al Monte (Campania) – E5

21:15 In Scena – Appunti su Paolo Stoppa

22:14 La storia di Freddie Mercury in dieci scatti

23:06 Aznavour By Charles

00:20 Nanni Ricordi, l’uomo che inventò i dischi

Rai Movie

21:10 K-19

23:25 Movie Mag

23:55 Black Dahlia

Rai Premium

20:20 I Medici – S3E2 – I Dieci

21:20 Don Matteo – S14E9 – Indagine su una figlia

23:05 Sognando Parigi

00:40 Storie italiane per Telethon

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 L’urlo della Terra

23:05 Il fiore della passione

00:55 Profumo

Twentyseven

21:15 Prima ti sposo, poi ti rovino

23:12 Un milione di modi per morire nel West

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Di Bella sul 28

22:30 The Chosen

00:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Sì, Chef! – La Brigade

01:10 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:15 Uomini e donne

21:40 Downton Abbey II: Una nuova era – PrimaTv

00:02 The Royal Saga – PrimaTv

01:36 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Fragili – Parte 2

23:02 Infelici e contenti

00:57 Viuuulentemente… mia

Focus

20:34 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:27 Rottnest island: Il regno dei quokka – PrimaTv

23:35 Giulio Cesare

00:37 I grandi enigmi della storia

Giallo

21:10 Alexa: vita da detective

23:10 Tandem

01:10 Jacobs: un veterinario per agente

TOP Crime

20:03 The Mentalist

21:02 Hamburg distretto 21

22:57 Law & Order: Organized Crime

00:34 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 La notte del giudizio – Election year

23:21 THE BIG BANG THEORY

01:33 I cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Una fattoria fuori dal mondo

23:15 WWE NXT

00:10 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Don Giovanni Bosco

21:10 Cari Amici vicini e lontani pt 12

22:20 I ragazzi dele scorte – Ricordo tutto

23:10 I ragazzi dele scorte – Io devo continuare

00:05 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità Ninive: i giardini ritrovati

01:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

