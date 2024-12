Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 17 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 17 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Don Matteo – S14E9 – Indagine su una figlia

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Belve

23:35 Gli occhi del musicista

00:44 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Fabio Concato

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Amore Criminale – Storie di femminicidio

23:30 Sopravvissute

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:28 4 di sera weekend

21:23 E’ sempre Cartabianca

00:56 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 Tg5

20:31 Striscia la notizia

20:47 Juventus – Cagliari

22:58 Coppa italia live-, 19

23:50 Tg5

00:34 Striscia la notizia

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 Il ragazzo e la tigre – PrimaTv

23:19 Il mio amico Nanuk

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:30 100% Italia

21:35 Una corona per Natale

23:20 Un corgi sotto l’albero

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Con Air

23:40 Chernobyl – Fuga dall’inferno

20 — Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:12 Scontro tra Titani

23:15 Godzilla vs. Kong

Rai 4

20:35 Criminal Minds IX ep.1

21:20 The Ambush

23:10 Wonderland

23:36 I miserabili

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:14 Il grande sentiero

00:14 I dannati e gli eroi

Rai 5

20:19 Ghost Town: Bodie (California) – E4

21:15 Il prezzo dell’arte

22:58 Penalty

23:11 Passatempo

23:31 Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here

Rai Movie

21:10 Vesper

23:10 We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo

01:35 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 I Medici – S2E8 – Consacrazione

21:20 La marcia nuziale – Suggellato da un bacio

22:45 La Nave dei Sogni – Utah

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Outlander – L’ultimo vichingo

23:35 Lo sguardo dell’altro

Twentyseven

21:14 Un milione di modi per morire nel West

23:22 Elf

01:06 A-Team

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Un amico molto speciale

22:35 Retroscena

23:10 The House of Us

00:45 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

La 5

20:13 Uomini e donne

21:40 Un Natale da Corgi

23:29 Grande fratello

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Primo appuntamento

00:40 La clinica del pus

Cine34

21:00 Fragili – Parte 1

23:01 L’amore è eterno finché dura

01:20 Il tenente dei Carabinieri

Focus

20:18 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:18 Oceani: creature bizzarre

22:07 Meraviglie del Pacifico

23:10 Meraviglie geologiche d’italia

00:32 Nati sulle montagne rocciose

Giallo

21:10 Tandem

23:10 Mademoiselle Holmes

01:10 Jacobs: un veterinario per agente

TOP Crime

20:04 The Mentalist

21:02 FBI: Most Wanted

22:51 Law & Order: Organized Crime

00:21 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:12 Due uomini e 1/2

21:24 THE BIG BANG THEORY

23:39 One Piece Gold – Il film

01:58 I Cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Nudi e crudi

23:15 WWE Smackdown

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Padre Turoldo il prete scomodo

21:10 Che magnifica impresa – La pasta

21:55 Il racconto della TV: settembre-dicembre 1964

22:55 Cari Amici vicini e lontani pt 11

00:10 Rai News Notte

00:15 setTANTArai pt36

00:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio