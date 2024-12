Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 11 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Oceania

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Finché c’è prosecco c’è speranza

23:10 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi – Mattia Aguzzi

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Fuori dal coro

00:57 Il provinciale

Canale 5

20:00 Tg5

20:37 Striscia la notizia

21:34 Andrea Bocelli 30: The celebration

00:17 Tg5

00:59 Striscia la notizia

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Operazione 6/12 – Attacco al Presidente

23:55 Contraband

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Lenin – Cronaca di un mistero

23:15 La7 Doc

TV8

20:20 Tv8 Champions Night

21:00 Champions League

23:00 Tv8 Champions Night

00:00 Gialappa’s Cempions

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 La Corrida

00:50 Il contadino cerca moglie

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:13 Blade

23:36 Focus – Niente e’ come sembra

01:37 Supergirl

Rai 4

20:31 Criminal Minds VIII ep.21

21:19 Pompei

23:05 Fargo S5E7

23:52 Fargo S5E8

00:37 Criminal Minds VIII ep.21

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:18 Prisoners

00:21 Contact

Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E10

21:14 Art Night Puntata 1 – Lucio Amelio

22:22 Elvis Presley ’56 Special

23:22 The Doors Live at The Hollywood Bowl ’68

00:34 Amy Winehouse Live At Shepherd’s Bush

Rai Movie

21:10 We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo

23:35 Movie Mag

00:00 Femme Fatale

Rai Premium

21:20 La Nave dei Sogni – Nusantara

23:05 Il mio valzer di Natale

00:30 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Chase

23:10 Spogliando Valeria

01:00 Sinfonia erotica

Twentyseven

21:11 2 single a nozze – Wedding Crashers

23:21 Ritorno al futuro – Parte III

01:23 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Di Bella sul 28

22:50 The Chosen

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Tra le nuvole

23:35 L’uomo della pioggia

La 5

20:14 Uomini e donne

21:40 Downton Abbey

00:00 The Royal Saga – PrimaTv

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 La casa di famiglia

22:46 Tiramisù

00:35 Il tifoso, l’arbitro e il calciatore

Focus

20:09 Alaska, la terra degli orsi

21:18 Linee di vetta Cai Eagle Team: il richiamo dell’impossibile – PrimaTv

22:11 K2 – La gloria e il segreto

23:41 Linee di vetta Cai Eagle Team: il richiamo dell’impossibile – PrimaTv

00:37 Ercolano – I papiri perduti

Giallo

21:10 Alexa: vita da detective

23:10 Crossover: Astrid, Raphaelle e Alexandra

01:10 Jacobs: un veterinario per agente

TOP Crime

20:06 The Mentalist

21:02 Hamburg distretto 21

22:53 Law & Order: Organized Crime

00:30 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:14 Anarchia – La notte del giudizio

23:13 THE BIG BANG THEORY

01:25 I Cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Una fattoria fuori dal mondo

23:15 WWE NXT

00:10 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:05 Eventi Iconologie Quotidiane. Il concetto di origine nel libro di pittura di Leonardo

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – ETA dal nazionalismo alla lotta armata

21:10 Cari Amici vicini e lontani pt 11

22:25 Lato A. La storia della più grande casa discografica italiana – Seconda Parte

00:05 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità 1522: l’assedio di Rodi – 28/05/2024

01:00 Rai News Notte

01:05 Il giorno e la storia

01:25 Eventi Iconologie Quotidiane. Sant’Ivo alla Sapienza di Francesco Borromini

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta)

