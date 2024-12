Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 L’amica geniale – Storia della bambina perduta – S4E9 – La scomparsa

22:50 L’amica geniale – Storia della bambina perduta – S4E10 – La restituzione

23:50 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

23:55 TG1 Sera

00:00 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Raiduo con Ale & Franz

23:30 90°… del Lunedì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi – Paola Maria Tricomi

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Quarta Repubblica

00:56 The Equalizer

Canale 5

20:38 Tg5 Prima Pagina

20:45 Tg5

21:22 Striscia la notizia

22:20 Grande Fratello

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:28 Attacco al potere: Paris Has Fallen – PrimaTv

23:04 Cold Case – Delitti irrisolti

23:51 Sport Mediaset Monday Night

00:28 E-Planet

00:56 Drive Up

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:40 Barbero risponde

23:10 La7 Doc

00:15 Tg La7

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

00:00 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Little Big Italy

20 — Venti

20:33 THE BIG BANG THEORY

21:30 Godzilla II – King of the Monsters

00:13 Black Site – La tana del lupo

Rai 4

20:36 Criminal Minds VIII ep.19

21:21 Seal Team VII ep.3

22:09 Seal Team VII ep.4

22:59 Prey

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:13 Quella sporca dozzina

23:59 Scuola di cult

00:11 Cuore selvaggio

Rai 5

20:15 Prossima fermata Asia – S1E8

21:15 Fiore gemello

22:48 Sciarada-Il circolo delle parole – L’atlante che non c’è-Milano noir con Giorgio Scerbanenco

Rai Movie

21:10 Cavalcarono insieme

23:05 Per qualche dollaro in più

01:30 Tutto tutto niente niente

Rai Premium

21:20 Il mio valzer di Natale

22:50 Hotel Portofino – S3E1 – Episodio 1

23:50 Hotel Portofino – S3E2 – Episodio 2

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 The Expatriate – In fuga dal nemico

23:25 Stiff Nights – La dura verità

00:45 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

Twentyseven

21:12 Una vita da gatto

22:54 In Good Company

00:52 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 In principio era

22:45 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Bull

00:50 Le regole del delitto perfetto

02:30 ArtBox

La 5

20:14 Uomini e donne

21:39 The Family Man

00:05 Ragazze nel pallone – La rivincita

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Hercai – Amore e vendetta

Cine34

21:06 Lockdown all’italiana

23:01 Vi racconto

23:07 Un piede in paradiso

Focus

20:16 I grandi miti dell’umanità – Misteri e rivelazioni – PrimaTv

21:25 Alieni: I casi riaperti – PrimaTv

22:31 Alieni – Primo contatto

00:32 L’ aventure de la TSF

01:29 Grandi invenzioni

Giallo

21:10 Vera

23:10 Capitaine Marleau

01:10 Jacobs: un veterinario per agente

03:10 Torbidi delitti

TOP Crime

20:04 The Mentalist

21:02 C.S.I. – Scena del crimine

22:53 Law & Order: Organized Crime

00:51 Poirot

Italia 2

20:09 Due uomini e 1/2

21:25 One Piece – PrimaTv

23:31 THE BIG BANG THEORY

01:52 I Cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:05 Eventi Iconologie Quotidiane. I Mosaici del Mausoleo di Santa Costanza a Roma

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Garibaldi e la Francia

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza La Grande Brera

22:10 a.C.d.C. Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 2

23:15 Che magnifica impresa – Mare Nostrum

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Eventi Iconologie Quotidiane. Il torchio mistico

Mediaset Extra

21:14 Grande Fratello (in diretta)

