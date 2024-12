Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso – S2E2

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1

00:45 Binario 2

01:30 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S6E13 – Nuovo sentimento

21:50 9-1-1 Lone Star S4E13 – Aperto

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:15 Magistrati

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:23 Zona bianca

00:57 Amori in città… e tradimenti in campagna

Canale 5

20:01 Tg5

20:37 Paperissima Sprint

21:27 Riassunto – Tradimento

21:30 Tradimento – PrimaTv

23:52 Anteprima – tradimento

23:55 Pressing-

01:36 Tg5

Italia 1

20:24 NCIS – Unità Anticrimine

21:11 Le Iene

01:13 Pamela Anderson: La vera storia del sex tape

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 L’uomo della pioggia

TV8

20:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Twilight

00:00 Skyfall

NOVE

20:30 Che tempo che fa

22:30 Che tempo che fa – Il tavolo

01:15 Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:14 Black Site – La tana del lupo

23:02 10.000 A.C.

01:01 Supergirl

Rai 4

20:33 Castle VII ep.22

21:19 Influencer – L’isola delle illusioni

22:57 Piggy

00:36 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 The Last Duel

00:03 Il gioco di Ripley

02:11 The River Wild – Il fiume della paura

Rai 5

20:50 Rai News Giorno

20:51 Movie Mag – Puntata del 04/12/2024

21:18 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E15

23:09 Contrattempo

Rai Movie

21:10 Un padre

23:00 Tutta un’altra vita

00:50 Amore e guerra

Rai Premium

20:25 Come fai sbagli S1E12 – Riti di passaggio

21:20 The Voice Kids 3 – Quarta Blind Auditions

23:55 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E60

00:40 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E61

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Honest Thief

23:25 La coccolona

00:45 Sticky: l’amore fai da te

Twentyseven

21:06 In Good Company

23:07 Insieme per forza

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Soul

21:50 La passione di Bernadette

23:40 Tutto ciò che voglio

01:10 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:10 Padre Brown

21:00 Miss Marple: c’è un cadavere in biblioteca

22:50 Miss Marple: omicidio al vicariato

La 5

20:08 Endless Love

21:08 The Christmas Flower

22:53 Amici di Maria

01:17 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:05 Il castello delle cerimonie

22:30 90 giorni per innamorarsi: e poi…

00:15 ER: storie incredibili

Cine34

21:06 Un Natale al Sud

22:55 Bellifreschi

Focus

20:24 Alieni: I casi riaperti

21:25 Notre-Dame: What lies beneath – PrimaTv

22:37 Le megastrutture delle antiche civiltà – PrimaTv

23:46 Wild dogs

01:46 Il lato selvaggio dell’Almerica latina – Dietro le quinte

Giallo

21:10 Mademoiselle Holmes

23:10 Cherif

01:30 Tandem

TOP Crime

20:04 The Mentalist

21:02 Poirot

23:11 Maigret e la ragazza di provincia

01:09 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:22 The Goldbergs

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:19 Blu profondo

01:31 I Cavalieri dello zodiaco

DMAX

20:30 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

21:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 Blindati: viaggio nelle carceri

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Vincenzo Paglia

20:30 Passato e Presente – Guglielmo Marconi, l’invenzione del futuro – 10/12/2021

21:10 La Ragazza dei Tulipani

22:50 Le Ragazze – Puntata del 01/07/2021

00:45 Rai News Notte

00:50 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:04 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio