Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 dicembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 dicembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 dicembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi –

21:30 Don Matteo – S14E7 – L’erede

23:35 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in famiglia – Davanti ai miei occhi

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi – Sarah Sclauzero

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:55 Pensa in grande

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia –

21:34 Riassunto – endless love

21:36 Endless Love – PrimaTv

23:28 Segreti di famiglia – PrimaTv

00:14 X-Style

00:49 Tg5

Italia 1

20:52 Lazio – Napoli

22:55 Coppa italia live-, 18

23:46 American Pie: Ancora insieme

01:56 Ciak Speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:00 Ante Factor

21:00 X Factor

00:00 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Il contadino cerca moglie

23:40 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:19 THE BIG BANG THEORY

21:13 Transformers 4: L’era dell’estinzione

Rai 4

20:33 Criminal Minds VIII ep.17

21:19 Il segreto di David – The Stepfather

23:04 Nick – Off Duty

01:11 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:13 A rischio della vita

23:18 Arma letale 2

Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E6

21:15 La Scala per Puccini

22:15 Opera – Tosca alla Scala – Ronconi, 2000

00:16 Pink Floyd / Syd Barrett: Have You Got It Yet?

Rai Movie

21:10 Femme Fatale

23:05 Forza 10 da Navarone

01:15 Anica – Appuntamento al cinema

01:20 Una pistola per cento bare

Rai Premium

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 30/11/2024

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Black Dawn – Tempesta di fuoco

23:20 Out of Reach

01:00 E-rotic: viaggio nel cyber-porn

Twentyseven

21:17 Il curioso caso di Benjamin Button

00:18 La bussola d’oro

02:14 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Una stella in cucina

23:05 Guerra e Pace

23:25 Il sapore della libertà

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Emma

23:50 Elsa & Fred

01:40 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:13 Uomini e donne

21:36 Flipped – Il primo amore non si scorda mai

23:19 Windstorm 3 – Ritorno alle origini

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Crack Addicts: la dottoressa scrocchiaossa

23:30 Disastri di bellezza

Cine34

21:00 Il compagno Don Camillo

23:10 Din Don 4 – Il paese dei balocchi

00:50 Quel bravo ragazzo

Focus

20:27 I grandi miti dell’umanità – misteri e rivelazioni – PrimaTv

21:27 Concorde: La storia segreta

23:26 Freedom – Oltre il confine

Giallo

21:10 Vera

23:10 Alexa: vita da detective

01:10 Jacobs: un veterinario per agente

TOP Crime

20:09 The Mentalist

21:02 Law & Order: Special Victims Unit

22:45 Law & Order: Organized Crime

00:22 Hamburg distretto 21

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 30 giorni di buio

23:27 La notte del giudizio

01:15 I Cavalieri dello zodiaco

DMAX

21:20 Predatori di gemme

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Dodecaneso Italiano

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità 1522: l’assedio di Rodi – 28/05/2024

22:05 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati dei Caraibi p.3 Il prezzo della lealtà

23:00 Italia. Viaggio nella Bellezza – La memoria del ferro

23:50 Marina Militare nella prima guerra mondiale Venezia, la regina

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio